O porta-voz da Presidência, Otávio Rêgo Barros, leu o boletim médico sobre a cirurgia para a retirada da bolsa de colostomia do presidente Jair Bolsonaro, realizada nesta segunda-feira, 28, no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

Segundo o documento, após cirurgia de “reconstrução do trânsito intestinal”, procedimento que durou 7 horas e que uniu o intestino delgado com o intestino grosso, Bolsonaro se recupera na Unidade de Terapia Intensiva do hospital, onde encontra-se “clinicamente estável, consciente, sem dor, recebendo medidas de suporte clínico, prevenção de infecção e de trombose venosa profunda”.

A equipe médica encontrou, durante a cirurgia, diversas aderências devido aos outros dois procedimentos cirúrgicos anteriores. “A cirurgia foi conduzida de forma especial, cuidadosa, particularmente porque o presidente possuía uma grande quantidade de aderências, que exigiram do médico uma verdadeira ‘obra de arte’ em relação a cirurgia”, relatou Barros.

O porta-voz chamou de “exitosa” a operação que teve início às 8h30 desta segunda-feira e terminou por volta de 15h30.

De acordo com Barros, Bolsonaro deverá repousar totalmente nas próximas 48 horas e, segundo ele, já na quarta-feira, 30, ele retoma legalmente a função de presidente, despachando do próprio hospital, onde foi montado um gabinete para a ocasião.

Porta-voz fala sobre o procedimento cirúrgico de Bolsonaro



Leia o boletim na íntegra:

“O excelentíssimo Presidente da República, Jair Bolsonaro, foi submetido, nesta manhã, à cirurgia de reconstrução do trânsito intestinal e extensa lise de aderências decorrentes das duas cirurgias anteriores. Foi realizada anastomose do íleo com o cólon transverso, que é a união do intestino delgado com o intestino grosso. O procedimento teve duração de 7 horas, ocorreu sem intercorrências e sem necessidade de transfusão de sangue. No momento, o paciente encontra-se, na Unidade de Terapia Intensiva, clinicamente estável, consciente, sem dor, recebendo medidas de suporte clínico, prevenção de infecção e de trombose venosa profunda.

Médicos Responsáveis:

Dr. Antônio Luiz Macedo, cirurgião

Dr. Leandro Echenique, clínico e cardiologista

Diretor Superintendente:

Dr. Miguel Cendoroglo, Diretor Superintendente do Hospital Israelita Albert Einstein”

