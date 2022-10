Bolsonaro recebe apoio de lutadores em São Paulo

Por Raimari Cardoso

Único dos quatro prefeitos petistas do Acre a se manter fiel ao partido nas últimas eleições, Bira Vasconcelos, de Xapuri, se manifestou pela primeira vez sobre o assunto, assim como a respeito do resultado da eleição no Acre, durante entrevista concedida à rádio Aldeia FM da cidade, na manhã desta quinta-feira (20).

Apesar de os números do pleito recente no município – assim como em praticamente todo o estado – terem sido muito negativos para o Partido dos Trabalhadores, com o atual governador ampliando o apoio popular que já havia sido muito forte em 2018, Bira considerou que não houve uma grande mudança de pensamento das pessoas com relação ao seu partido.

“Ficou claro que o Gladson foi bem sucedido em convencer o povo de que merecia mais tempo de governo, trabalhando muito bem sobre o período mais grave da pandemia que o estado enfrentou. Eu continuo a afirmar que a gestão dele tem muitos problemas que precisam ser resolvidos, mas tenho que respeitar a decisão popular”, disse.

O prefeito de Xapuri aponta como um dos principais defeitos do governo atual na cidade a situação de precariedade do hospital Epaminondas Jácome, que além da questão estrutural também tem submetido a população a frequentes problemas de falta de médicos em plantões, como ocorreu em ocasiões recentes gerando protestos por meio das redes sociais.

Mas Bira também fez questão de reconhecer pontos positivos do atual governante acreano que, segundo ele, foram determinantes para que Gladson tivesse mais de 65% dos votos válidos na cidade. Nesse ponto, ele destacou o início da construção da Ponte da Sibéria e a pavimentação da Estrada da Variante, cujas obras estão em andamento.

“É preciso ser justo e reconhecer os acertos do Gladson em Xapuri. Mas quando a gente vê a situação do hospital da cidade, além de outros problemas, fica claro que há muito a melhorar e no ano que vem nós vamos atrás dele, pois assim como eu não sou prefeito do PT, mas dos xapurienses, ele não é governador do PP, mas dos acreanos”, disse.

Uma questão delicada para o PT foi abordada de maneira pelo prefeito de Xapuri. O fato de os seus colegas de partido terem abandonado o barco petista e apoiado Cameli na sua vitoriosa campanha. Segundo o gestor municipal, Fernanda Hassem, de Brasiléia, Jerry Correia, de Assis Brasil, e Isaac Lima, de Mâncio Lima, devem tomar a iniciativa de deixar o partido.

“Eu não posso falar por eles e minha manifestação a respeito desse assunto não consiste em críticas aos prefeitos, mas a sensação que fica, a partir do que aconteceu nesta eleição, é de que o caminho mais provável é que eles busquem por si mesmo deixar o partido. Eu posso falar apenas por mim, que continuo a compor um projeto que é de defesa dos trabalhadores”, enfatizou.

Por fim, Bira Vasconcelos disse que está muito confiante na vitória do ex-presidente Lula, no próximo dia 30, mas garantiu que está pronto para concluir bem o seu mandato independentemente dos resultados desta eleição. Para o prefeito, “a vida continua após as eleições e os gestores continuarão a ter que correr para dar conta das muitas demandas de cada município”.

A respeito do assunto que envolve os prefeitos rebeldes do partido, a reportagem consultou o presidente do PT no Acre, Cesário Braga, sobre o que há de posicionamento a respeito da questão. “Estamos com o foco no segundo turno das eleições, não sentamos para avaliar resultados, nem mesmo deliberações futuras sobre qualquer pauta”, respondeu.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários