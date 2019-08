“Se ele passar duas horas aqui, serão bem aproveitadas, pois já até preparei uma lista de pedidos”

SAIMO MARTINS, DO CONTILNET

A visita do presidente Jair Bolsonaro (PSL) ao Acre está confirmada para o dia 19 de setembro. A notícia foi dada pelo governador Gladson Cameli (Progressistas), quando declarou que deverá levar o militar para ver de perto a obra da ponte sobre o Rio Madeira, que deverá ligar de vez o estado ao restante do país. No entanto, antes, passará em Cruzeiro do Sul.

“Se ele passar duas horas aqui, serão bem aproveitadas, pois já até preparei uma lista de pedidos a ele, caso se confirme a data de sua vinda ao estado”, ressaltou.

Questionado sobre o desenrolar das obras, o gestor pontuou que fez questão de resolver a construção das cabeceiras da ponte. “As obras das cabeceiras estão prontas e eu vou inaugurar junto com as autoridades em Novembro, só que não vai faltar pai para a criança”, enfatizou Cameli.

O chefe do executivo estadual disse ainda que, em recente conversa com Bolsonaro, falou da importância que a ponte tem ao povo acreano. “É a união do Pacífico com o Atlântico”, declarou.

