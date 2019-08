O presidente Jair Bolsonaro deve vir ao Acre no próximo dia 19 de setembro para se encontrar com o presidente peruano Martin Vizcarra. A reunião ocorrerá numa sala que será montada no Aeroporto Internacional de Rio Branco e contará com auxílio das forças da segurança do Acre dando apoio a Polícia Federal.

O ac24horas apurou que a reunião bilateral entre Brasil e Peru está marcada para iniciar às 11h da manhã do dia 19. A expectativa é que os presidentes cheguem em Rio Branco por volta das 10h. O espaço aéreo será fechado pela Aeronáutica.

Um almoço será oferecido pelo governador Gladson Cameli. Ainda não se sabe se a refeição será servida na sala montada no aeroporto ou em algum espaço fora dele.

Bolsonaro e Vizcarra devem deixar o Acre por volta das 15h. O chefe de estado brasileiro deve retornar a Brasília e o peruano a Lima.

O objetivo de encontro é assinar um acordo e estreitar laços comerciais com o país vizinho

