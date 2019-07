K. F. de C. ao perceber que se tratava de um engasgo, lembrou imediatamente da instrução de Primeiros Socorros que recebeu e adotou a técnica de tapotagem, aprendida no projeto.

A bombeira mirim K. F. de C., moradora do bairro Mutirão em Xapuri, salvou a vida do pequeno Alex, nessa quinta-feira (27). Ele estava engasgado com um bombom. A menina demonstrou habilidades adquiridas por meio do projeto Bombeiro Mirim, ofertado no interior do Acre.

Segundo relatos da bombeira mirim, a criança estava brincando no quintal quando, de repente, começou a apresentar dificuldade para respirar e estava bastante agitada e, ao perceber que se tratava de um engasgo, lembrou imediatamente da instrução de Primeiros Socorros que recebeu e adotou a técnica de tapotagem, aprendida no projeto.

Vale ressaltar que na casa estava apenas um idoso e uma irmã da bombeira mirim, mas que no momento do incidente não sabiam o que fazer. Durante o procedimento a criança veio a expelir o objeto que estava obstruindo suas vias aéreas.

