O fim de semana em Rio Branco foi marcado por muita fumaça e muito incêndio. Dados do Corpo de Bombeiros apontam que foram registrados, entre sexta-feira (23) e domingo (25), 220 queimadas urbanas somente na capital.

O dia com mais registros foi sexta, com 88 ocorrências. Em seguida, sábado aparece com 74 chamados e domingo com 58, totalizando 220 incêndios.