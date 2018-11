Por volta das 11 horas deste domingo, dia 25, uma equipe de socorristas do 5º Batalhão dos Bombeiros do Alto Acre em Epitaciolândia, foram acionados para ajudar no resgate de um trilhadeiro que havia sofrido uma queda no Ramal do Esperança, distante cerca de 11 km do centro da cidade de Brasiléia.

O ramal tem acesso pela BR 317, Estrada do Pacífico, no quilometro 5. As primeiras notícias davam conta que Andeson Silva Lúcio (21), estava na companhia de mais dois amigos praticando trilha. Como havia chovido muito no sábado, resolveram pegar suas motos e se divertirem.

Como todo esporte tem seus riscos, esse não seria diferente. Andeson comentou que trafegava com seus amigos e foi surpreendido quando corria em sua moto. “Quando percebi já havia caído e logo senti minha perna”, contou.

Com ajuda de terceiros, o jovem foi colocado encima da carroceira de um caminhão e lavado para uma propriedade perto e depois, resgatado pela ambulância de resgate com a equipe dos Bombeiros. Andeson foi levado para o hospital de Brasiléia, onde passaria por uma bateria de exames, mas, tudo leva a crer que o fêmur sofreu um forte trauma.

Segundo foi informado, o trilhadeiro seria transferido para a Capital, onde passaria por cirurgia. O mesmo não corre maiores risco e chegou no hospital consciente.



