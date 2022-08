Bombeiros evitam propagação de fogo após barril com gasolina incendiar em garupa de moto

A Patrulha da Lei Maria da Penha, lotada no Comando do 5º Batalhão da Polícia Militar do Alto Acre em Brasiléia, conduziu no final do dia desta quarta-feira, dia 24, o vereador do Município após ter quebrado medidas protetivas determinadas pela Justiça, em favor de sua ex-companheira.

Segundo consta no Boletim de Ocorrência, a ex-companheira do vereador teria acionado a Polícia Militar sob orientação da Promotora de Justiça, acionou através do 190, a presença de uma Guarnição em sua residência após a violação por parte do vereador de ter ido até sua residência, onde teria tomado um celular.

Após pedir ajuda de um irmão, o edil se retirou do local tomando rumo ignorado. A guarnição se deslocou até a residência e o encontrou sendo conduzido até a delegacia. O mesmo foi ouvido pelo Delegado Ricardo Castro, mas, por considerar que estava fora do flagrante, foi liberado em seguida.

Rogério Pontes agora está ciente que não poderá mais se aproximar da ex-companheira e caso descumpra, deverá responder de forma mais severa os rigores da Lei. Ricardo Castro, o delegado, disse que estará ouvindo testemunhas nas próximas horas e o caso será levado ao Judiciário para que medidas sejam tomadas.

Em tempo, o vereador já foi detido tempos atrás pelo mesmo caso, mas foi liberado pelo Juiz mediante pagamento de fiança.

