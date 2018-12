Homens do 5º Batalhão dos Bombeiros da regional do Alto Acre, foram alertados na tarde desta segunda-feira, dia 3, que populares teriam avistado um corpo boiando no rio Acre, nas proximidades da Ponte Wilson Pinheiro, que liga Brasiléia ao lado boliviano.

Era por volta das 17 horas quando iniciaram o trabalho de resgate. Segundo foi levantado, um homem identificado como Arneudo Ferreira da Silva, que iria completar 40 anos no próximo dia 28, morava no Ramal do Polo Wilson Pinheiro com acesso pela BR 317 (Estrada do Pacífico), estava na cidade desde a sexta-feira (1), e foi visto pela última vez bebendo em bares localizado na Rua Olegário França.

Foi comentado que a vítima teria ido tomar banho durante a noite e mergulhou nas proximidades do hospital, mas, não retornou. Após dias desaparecido, o irmão registrou um Boletim de Ocorrência (B.O.) e buscava informações sobre o paradeiro de Arneudo.

O corpo já estava em estado avançado de decomposição, sendo necessário ser levado imediatamente ao hospital Wildy Viana. O irmão tentava a todo custo descobrir realmente se a vitima seria o ente desaparecido.

O caso será investigado pelas autoridades locais.

Veja vídeo reportagem com Almir Andrade.



