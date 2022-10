Bope realiza corrida rústica e garante diversão no Dia das Crianças

Em 2021, foram notificados 130 novos casos, com 62 mortes em todo Acre. No mês de conscientização sobre a doença, especialista fala sobre diagnóstico precoce e alerta sobre a importância do exame de mamografia.

Por Dell Pinheiro Jornal A gazeta do Acre

Dados da direção da Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon) apontam que, de janeiro a outubro deste ano, foram registrados 72 novos casos de câncer de mama no Acre.

Somando as notificações da doença, que ainda estão sob investigação, pelo Núcleo de Prevenção de Doenças Crônicas da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), já são 112 casos em análise, no primeiro semestre deste ano, em todo Estado. No mês de conscientização sobre a doença, especialista fala sobre diagnóstico precoce e alerta sobre a importância do exame de mamografia.

Em 2021, foram notificados 130 novos casos da doença, com 62 mortes em todo Acre.

“Estamos quase atingindo a previsão do Ministério da Saúde, que é de 100 casos novos de câncer de mama por ano, no Acre. A maioria das pacientes chega ao hospital com estágio avançado, e elas acabam tendo que ser incluídas no tratamento com quimioterapia, cirurgia, muitas vezes com retirada da mama e radioterapia”, destacou Lyvia Bessa, médica oncologista clínica do Unacon.

A profissional ressaltou que a forma para se detectar a doença é através do exame de mamografia, indicado entre os 40 e 69 anos, de forma bianual.

“Muito se fala sobre o autoexame da mama, mas ele tem sido desencorajado, pois, o que mais acontece é que as mulheres quando se apalpam acham que está tudo bem, e não vão realizar o exame de mamografia. Não que não estimulemos as mulheres de se olharem, a se tocarem, se conhecerem, mas o fato de se tocar e estar normal não pode incentivar que elas deixem de fazer a mamografia. A maioria dos nódulos, para serem palpáveis, tem que ter mais de um centímetro e meio, e o objetivo é detectar lesões menores, antes de se tornarem um câncer invasivo”, alertou.

Segundo estimativa do Instituto Nacional de Câncer (INCA), para cada ano do triênio 2020/2022, são diagnosticados mais de 66 mil novos casos de câncer de mama no Brasil, com risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.

Fatores de risco

Há alguns fatores de risco que podem influenciar no aparecimento do câncer de mama, como tabagismo, má alimentação, histórico familiar da doença, e mulheres com alguma dessas condições devem ficar mais atentas. Sobre os sintomas, deve-se suspeitar quando é percebido um nódulo na mama, geralmente indolor e endurecido, que pode ter vermelhidão, trazer mudanças no aspecto da pele (de casca de laranja), com possibilidade de secreção e alterações de formato do mamilo.

Câncer de colo de útero

A especialista também alertou que, apesar do câncer de mama ser o mais incidente no Brasil e nos demais países, no Acre, as ocorrências de câncer no colo do útero são maiores. “Somente este ano já registramos 84 casos de câncer do colo do útero”, finalizou a oncologista.

