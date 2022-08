Botafogo fica no empate com o Ceará no Nilton Santos pelo Brasileirão

Torcida do Glorioso fica na bronca e reclama de atuação da equipe, que segue sem vencer no segundo turno do Campeonato Brasileiro com o resultado

O clima frio do Rio de Janeiro não esquentou com o futebol mostrado pelo Botafogo. Na tarde deste sábado, o Glorioso só ficou no empate por 1 a 1 com o Ceará, em jogo válido pela 20ª rodada do Brasileirão, no Estádio Nilton Santos. Victor Cuesta marcou para os mandantes e Mendoza empatou ao Vozão.

A equipe comandada por Luís Castro segue sem vencer no segundo turno. O time chegou a 25 pontos e ocupa a 12ª colocação, mas ainda pode ser ultrapassado com o andamento da rodada. O Ceará também tem 25, mas está em 14º. Veja a tabela do Brasileirão!



O Botafogo terá uma semana livre e volta a jogar no próximo sábado contra o Atlético-GO, às 21h, no Estádio Nilton Santos, pelo Brasileirão. O Ceará já tem um compromisso nesta quarta-feira: o jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana contra o São Paulo, no Castelão.



NA CONTA DO PATRÓN

​O placar ficou zerado por pouco tempo. O Botafogo começou em cima e contou com a bola parada – uma das deficiências do Ceará – para marcar. Lucas Fernandes bateu falta na medida e Cuesta deu uma casquinha para desviar ao fundo das redes ainda antes dos dez minutos.



CHANCE INACREDITÁVEL

Mesmo com a vantagem, o Glorioso seguiu em cima, mas o Ceará não ficou refém do jogo – pelo contrário. O Vozão perdeu uma chance incrível: após roubada de bola no meio-campo, Mendoza cruzou na medida para Guilherme Castilho que, livre praticamente na pequena área e com Gatito já fora da jogada, chutou para fora.



A reta final do primeiro tempo foi de equilíbrio. Nenhuma das equipes teve uma chance de arrancar grandes suspiros dos torcedores. Melhor para o Botafogo, que foi para o intervalo com a vantagem no placar.



É NA SPEEDY

Se o Botafogo foi rápido para marcar no primeiro tempo, foi a vez do Ceará sair pro abraço com rapidez na etapa complementar. Em cobrança de escanteio ainda aos três minutos, a defesa do Glorioso bateu cabeça e a bola sobrou livre para Mendoza concluir para o fundo das redes.



SÓ DEU VOZÃO

O segundo tempo foi, no geral, de pouca emoção, mas o Ceará acelerou ações nos minutos finais da partida e botou o Botafogo para suar. Vina obrigou Gatito a fazer uma defesa no ângulo e um chute de Mendoza dentro da área assustou.​



FICHA TÉCNICA



BOTAFOGO X CEARÁ

Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

Data e Horário: 06/08/2022, às 16h30

Árbitro: Raphael Claus (FIFA-SP)

Auxiliares: Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA-SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)

VAR: Vinicius Furlan (SP)

​Gramado: Regular

​Público e renda: 21.657 presentes / R$ 578.900,00

​Cartões amarelos: Lucas Fernandes, Jeffinho e Saravia (BOT); Luiz Otávio, Zé Roberto, Messias e Michel Macedo (CEA)

​Cartões vermelhos: –



Gols: Victor Cuesta (1-0, 9’/1ºT); Mendoza (1-1, 4’/2ºT)



BOTAFOGO: Gatito Fernández; Saravia, Philipe Sampaio, Cuesta, Daniel Borges; Lucas Fernandes, Tchê Tchê, Eduardo; Luís Henrique (Vinícius Lopes 19’/2ºT), Erison (Matheus Nascimento 34’/2ºT), Jeffinho. Técnico: Luís Castro.



CEARÁ: João Ricardo; Nino Paraíba (Michel Macedo 22’/2ºT), Messias, Luiz Otávio, Victor Luís; Richard Coelho, Guilherme Castilho (Fernando Sobral 29’/2ºT); Jhon Vásquez (Cléber/Intervalo) (Zé Roberto 3’/2ºT), Lima (Erick 22’/2ºT), Mendoza; Vina. Técnico: Marquinhos Santos.

