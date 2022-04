Brasil é surpreendido por Camarões na estreia da Surdolimpíada

Time masculino volta a campo contra a Itália na segunda (2), às 14h

A seleção masculina de futebol de surdos tropeçou na estreia contra Camarões, ao ser superada por 3 a 2 na manhã deste sábado (30), em duelo realizado na Fundação Marcopolo, em Caxias do Sul (RS), pela primeira rodada da modalidade na Surdolimpíada. A abertura oficial da 24ª edição do evento, que ocorre pela primeira vez na América Latina, está programada para às 18h (horário de Brasília) deste domingo (1º de maio), no Ginásio do Sesi. O próximo duelo da seleção brasileira será segunda-feira (2), às 14h, no campo do Gianella, com transmissão ao vivo online.

Com bom posicionamento no primeiro tempo, a equipe camaronesa buscou mais o gol e abriu o placar após jogada do centroavante Yao Bandaman que chutou na dividida com o goleiro, e a bola sobrou para o camisa 13 Nechi Kuetche mandar para o fundo da rede. Os camaronenes seguiram mais ofensivos e o camisa 9 Bandaman ampliou aos 26 minutos. E foi dele também o terceiro de Camarões: o camisa 9 sofreu pênalti do goleiro brasileiro Gleidson e cobrou com categoria, marcando o segundo dele na partida.

Na volta do intervalo, Paulo André Cazarotto, técnico da seleção brasileira colocou em campo Juan (camisa 19) e Otávio (11) e o Brasil ganhou ritmo e partiu para o ataque. E não demorou para descontar o marcador. Aos 10 minutos, Marcos Flávio cruzou da esquerda para o camisa 9 Alan que chutou de canhota, marcando o primeiro do Brasil. Aos 35 minutos, em bola lançada para Alan nas costas da zaga camaronesa, o centroavante não perdoou e marcou o segundo do Brasil. A seleção nacional prosseguiu em busca do empate, mas Camarões administrou a vitória até o final.

