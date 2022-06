Brasil perde Alan, mas se impõe sobre Irã e vence mais uma na Liga

Oposto tem lesão na panturrilha ainda no primeiro set e deve desfalcar seleção nos próximos jogos. Equipe, porém, se mantém firme e despacha rivais em 3 sets a 0

Quando Alan foi ao chão ainda no primeiro set, tudo se complicou ainda mais. Ao perder seu oposto após um problema na panturrilha, o Brasil se viu sem um de seus principais atacantes. Do outro lado, um Irã forte e firme, principalmente pelas mãos de Amin. Mas, em uma reconstrução após as quedas, a seleção de Renan Dal Zotto soube se impor diante das dificuldades. Em 3 sets a 0, parciais 30/28, 25/23 e 25/19, emendou a segunda vitória na etapa de Sofia, na Bulgária, na Liga das Nações.

A vitória dá força à briga do Brasil por um lugar na fase final da competição, em Bologna, na Itália. A seleção, que chegou a ficar fora da zona de classificação antes de bater a Sérvia, segue firme entre os oito primeiros. Neste domingo, a equipe fecha a etapa de Sofia contra os donos da casa, às 14h. O sportv2 transmite a partida ao vivo, e o ge acompanha tudo em tempo real.

O Brasil teve muitas dificuldades no início. O primeiro set foi duro – os iranianos chegaram a ter o set point. Mas, mesmo com a lesão de Alan, o time de Renan Dal Zotto conseguiu se impor. O segundo set também não foi dos mais fáceis, mas a terceira parcial surgiu como um refresco. Nesta sexta, os maiores destaques foram Isac e Flávio. Muito explorados desde o início, compareceram bem no ataque e no bloqueio. Isac, novidade do time contra o Irã, terminou com 14 pontos, sendo quatro de bloqueio. Lucarelli, com 15, foi o maior pontuador.

1° set – Brasil perde Alan, mas leva o set

O saque de Isac tocou na linha, mas precisou do desafio para ser confirmado. O recado era o mesmo da vitória contra os sérvios: por uma nova vitória, o serviço teria de ser forçado. O Irã tentava resolver em pancadas, principalmente com Amin. O Brasil, porém, conseguiu se manter à frente no início. Muito acionados por Bruninho, Isac e Flávio eram os principais destaques àquela altura. O time rival, porém, conseguiu encostar e chegar ao empate em 9/9 depois de bloqueio sobre Alan. Na parada técnica, porém, a vantagem mínima era do Brasil, após erro de saque de Esfandiar.

Os iranianos, porém, insistiram. Conseguiram tomar a frente depois de um saque de Jelveh, sem recepção para Leal. Esfandiar, em um bloqueio sobre Alan, aumentou a vantagem para 17/15. Renan, então, parou o jogo pela primeira vez. A chamada do técnico não funcionou. O Irã se aproveitou da instabilidade brasileira para abrir distância e marcar 19/15. Cachopa e Darlan foram à quadra para a inversão. Funcionou.

O Brasil diminuiu a diferença para dois pontos, e foi a vez de o Irã parar o jogo. Na marra, a seleção conseguiu virar. Na reta final do set, o time de Renan Dal Zotto chegou ao set point. Desperdiçou o primeiro, chegou ao segundo, mas aí veio o susto. Alan, ao se apresentar para o saque, foi ao chão. À beira da quadra, deu início ao tratamento na panturrilha direita (veja no vídeo abaixo). Fora do jogo, deu lugar ao irmão, Darlan. No ace de Bruninho, o Brasil conseguiu fechar o set em 30/28.

2° set – Brasil vira no fim e amplia vantagem

Leal encheu o braço e abriu o segundo set. O Brasil tentou não sentir a perda de Alan para se manter à frente em busca de uma nova vitória. O Irã, porém, também precisava do triunfo. No bloqueio sobre Lucarelli, passou a ter a vantagem na conta em 6/5. Era um jogo nervoso para os dois lados. Os iranianos seguiram na liderança, mas o Brasil não deixava o placar disparar.

O empate veio no paredão montado por Isac, marcando 19/19 na conta. Um erro de ataque de Milad logo na sequência fez o Brasil tomar a dianteira na reta final da parcial. A seleção conseguiu se manter firme na dianteira até fechar a conta em 25/23, depois de um erro de ataque de Esfandiar.

3° set – Brasil dispara e fecha a conta

A arbitragem, confusa desde o início, seguiu assim. Com a contagem em 6/4 para os brasileiros, o placar marcava 5/5. Leal reclamou, e os árbitros fizeram a checagem ponto a ponto até perceber que o ponteiro tinha razão. Na volta, a seleção disparou. Leal, com um ace, ampliou. Logo depois, Lucarelli marcou 8/4 e obrigou o time rival a pedir tempo. Não funcionou. Bruninho, em mais um ace, fez chegar à maior vantagem brasileira na partida. No tempo técnico, 12/6 para o Brasil.