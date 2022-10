Brasil quadruplica número de mulheres presas e se torna 3º país com mais encarceradas no mundo

Mâncio Lima é o primeiro município acreano a ser beneficiado com a regularização fundiária em toda a sua área urbana, cumprindo o compromisso do governo, que, desde o início de sua gestão, garantiu prioridade no programa executado pelo Instituto de Terras do Acre (Iteracre). Nesse sentido, as atividades foram iniciadas neste final de mês no Bairro José Martins, que receberá investimentos na ordem de R$ 6 milhões.

Para dar celeridade a esse feito inédito, a equipe do Iteracre realizou, durante uma semana, um chamamento público, visitando cada lote para que os moradores pudessem comparecer à audiência pública realizada no último dia 20 de outubro, no espaço de Cultura Márcia Alencar, em Mâncio Lima.

Na audiência, os moradores tomaram conhecimento sobre todas as ações a serem desenvolvidas. Na oportunidade, foram esclarecidas dúvidas das comunidades acerca da metodologia dos trabalhos a serem realizados pelo órgão. Posteriormente, a equipe do Iteracre iniciou os trabalhos de cadastro dos beneficiários a serem contemplados com a titulação de seus lotes no Bairro José Martins.

O presidente do Iteracre, Alírio Vanderley Neto, destacou que, além do bairro José Martins, todas as demais áreas urbanas do município serão beneficiadas. Trabalho semelhante será executado em outros municípios como Sena Madureira e Cruzeiro do Sul.

“Não pouparemos esforços para alcançarmos todo o estado, num feito até então nunca realizado, que só será possível graças ao empenho do governador Gladson Cameli para que a política de regularização fundiária beneficie os 22 municípios”, explica.

