Brasil sobe para 41º em ranking global sobre gasolina mais barata

Há 4 meses o país era o 115º de uma lista com 170 nações e territórios; mas o preço do combustível despencou e o do dólar subiu em julho

Com a forte queda no preço da gasolina e a valorização do dólar nas últimas semanas, o Brasil subiu para a 41ª posição em um ranking que compara o valor do combustível em 168 países e territórios. No final de março, o país era o 115º da lista.

O preço médio da gasolina despencou de R$ 7,39 o litro no fim do mês passado, na semana entre 19 a 25 de junho, para R$ 5,89 na semana passada, entre 17 e 23 de julho, segundo o levantamento semanal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

A queda de R$ 1,50 em apenas 1 mês (mais de 20% de redução) ocorre na esteira da lei que limitou a alíquota do ICMS sobre combustíveis, energia elétrica, telecomunicações e transporte coletivo e também da redução do quanto a Petrobras cobra nas refinarias.

Nesta quinta-feira (28), a estatal anunciou uma nova queda do preço nas refinarias, de R$ 0,15 (ou 3,9%). Considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro para a composição da gasolina C (a comercializada nos postos), a queda para o consumidor deve ser de R$ 0,11.

De 115ª para a 42ª posição

Mas esse repasse acontecerá apenas nos próximos dias, e o ranking da globalpetrolprices.com usa o preço do litro da ANP da semana passada (R$ 5,89). Com um dólar a R$ 5,34, o preço da gasolina brasileira considerado foi de US$ 1,10 por litro — o que fez o país subir para a 41ª posição.

O Brasil (R$ 5,89 ou US$ 1,10) está atualmente ao lado de países como Maldivas (R$ 5,76 ou US$ 1,08), Togo (R$ 5,79 ou US$ 1,08), Burquina Faso(R$ R$ 5,91 ou US$ 1,11) e Uzbequistão (R$ R$ 5,92 ou US$ 1,11). Veja abaixo o ranking completo.

Há 4 meses, o país era o 115º do ranking (que na ocasião tinha 170 nações e territórios). A posição era reflexo da forte valorização do real frente ao dólar, em meio ao início da invasão da Rússia à Ucrânia; do encarecimento do petróleo; e do megarreajuste de mais de 18% da Petrobras (PETR3;PETR4).

Na época, o preço médio da gasolina brasileira estava em R$ 7,22 o litro (ou US$ 1,51 na cotação de então, de US$ 1 = R$ 4,77). Isso colocava o país próximo a nações como Moldávia (R$ 7,07), Jamaica (R$ 7,11), Jordânia (R$ 7,30) e Ilhas Seychelles (R$ 7,35).

Gasolinas mais caras e mais baratas

Uma coisa não mudou de lá pra cá: a gasolina mais barata do mundo continua sendo a da Venezuela (R$ 0,12 por litro ou US 0,02), país que tem uma das maiores reservas de petróleo e cuja economia depende completamente da commodity.

A outra ponta também continua a mesma: Hong Kong, cidade semiautônoma da China onde o litro do combustível custa R$ 15,92 (ou US$ 2,98), permanece na lanterna. O fundo do ranking é dominado também por nações europeias.

A gasolina brasileira (R$ 5,89 ou US$ 1,10) está atualmente mais barata que a dos Estados Unidos (R$ 6,50 ou US$ 1,22), mas mais cara do que a de países vizinhos como Bolívia (R$ 2,90 ou US$ 0,54), Colômbia (R$ 3,00 ou US$ 0,56), Equador (R$ 3,39 ou US$ 0,63) e Argentina (R$ 5,23 ou US$ 0,98).

Ao mesmo tempo, está mais barata que o combustível no México (R$ 6,19 ou US$ 1,16), em Cuba (R$ 6,73 ou US$ 1,26), no Chile (R$ 7,41 ou US$ 1,39), no Paraguai (R$ 7,74 ou US$ 1,45), no Peru (R$ 8,65 ou US$ 1,62) e no Uruguai(R$ 10,36 ou US$ 1,94).

Entre os países dos Brics, estamos bem atrás da Rússia (R$ 4,58 ou US$ 0,86), que é uma das grandes potências energéticas do mundo, mas à frente da Índia(R$ 6,97 ou US$ 1,30), da China (R$ 7,44 ou US$ 1,39) e da África do Sul (R$ 8,33 ou US$ 1,56).

Veja abaixo o ranking completo, segundo o globalpetrolprices.com:

Posição País Preço US$/litro R$/litro 1 Venezuela 0.119 0.022 2 Líbia 0.164 0.031 3 Irã 0.285 0.053 4 Síria 1.527 0.286 5 Argélia 1.677 0.314 6 Kuwait 1.826 0.342 7 Angola 1.977 0.370 8 Nigéria 2.263 0.424 9 Turquemenistão 2.287 0.428 10 Cazaquistão 2.308 0.432 11 Malásia 2.458 0.460 12 Iraque 2.747 0.514 13 Bahrein 2.835 0.531 14 Bolívia 2.905 0.544 15 Colômbia 2.998 0.561 16 Egito 3.029 0.567 17 Haiti 3.032 0.568 18 Catar 3.081 0.577 19 Azerbaijão 3.143 0.588 20 Arábia Saudita 3.313 0.620 21 Omã 3.316 0.621 22 Equador 3.387 0.634 23 Tunísia 4.050 0.758 24 Quirguistão 4.343 0.813 25 Rússia 4.585 0.858 26 Etiópia 4.959 0.928 27 Benim 4.961 0.929 28 Gabão 5.002 0.936 29 Bangladesh 5.022 0.940 30 Belarus 5.207 0.975 31 Argentina 5.230 0.979 32 Afeganistão 5.254 0.984 33 Paquistão 5.282 0.989 34 Trindad e Tobago 5.316 0.995 35 Camarões 5.374 1.006 36 Suriname 5.426 1.016 37 Taiwan 5.488 1.027 38 Myanmar 5.599 1.048 39 Maldivas 5.760 1.078 40 Togo 5.788 1.083 41 Brasil 5.890 1.103 42 Burquina Faso 5.912 1.107 43 Uzbequistão 5.916 1.107 44 Costa do Marfim 6.077 1.138 45 El Salvador 6.083 1.139 46 Vietnã 6.097 1.141 47 Guatemala 6.146 1.150 48 México 6.191 1.159 49 República Democrática do Congo 6.265 1.173 50 Japão 6.484 1.214 51 Estados Unidos 6.505 1.218 52 Granada 6.523 1.221 53 Tailândia 6.524 1.221 54 Indonésia 6.554 1.227 55 Emirados Árabes Unidos 6.574 1.231 56 Porto Rico 6.582 1.232 57 Turquia 6.692 1.253 58 Mali 6.706 1.255 59 Butão 6.726 1.259 60 Cuba 6.731 1.260 61 Líbano 6.800 1.273 62 Quênia 6.853 1.283 63 Guiana 6.886 1.289 64 Libéria 6.897 1.291 65 Índia 6.971 1.305 66 Dominica 7.138 1.336 67 Austrália 7.149 1.338 68 Malta 7.242 1.356 69 Botsuana 7.258 1.358 70 Geórgia 7.263 1.360 71 Moçambique 7.275 1.362 72 Nicarágua 7.288 1.364 73 Namíbia 7.319 1.370 74 Ucrânia 7.338 1.374 75 Senegal 7.359 1.377 76 Tanzânia 7.377 1.381 77 Guiné 7.406 1.386 78 Chile 7.411 1.387 79 Panamá 7.415 1.388 80 China 7.440 1.393 81 Madagascar 7.484 1.401 82 Ruanda 7.552 1.414 83 Nepal 7.585 1.420 84 Suazilândia 7.592 1.421 85 República Dominicana 7.630 1.428 86 Mongólia 7.645 1.431 87 Sudão 7.661 1.434 88 Lesoto 7.688 1.439 89 Camboja 7.700 1.441 90 Gana 7.718 1.445 91 Paraguai 7.741 1.449 92 Filipinas 7.763 1.453 93 Santa Lúcia 7.808 1.462 94 Honduras 7.858 1.471 95 Moldávia 7.869 1.473 96 Costa Rica 8.086 1.514 97 Serra Leoa 8.113 1.519 98 Sri Lanka 8.128 1.521 99 Canadá 8.313 1.556 100 África do Sul 8.332 1.560 101 Macedônia 8.409 1.574 102 Burúndi 8.431 1.578 103 Polônia 8.445 1.581 104 Coreia do Sul 8.496 1.590 105 Zâmbia 8.507 1.592 106 Montenegro 8.593 1.609 107 Peru 8.652 1.619 108 Marrocos 8.660 1.621 109 Uganda 8.728 1.634 110 Curaçao 8.756 1.639 111 Eslovênia 8.756 1.639 112 Ilhas Maurício 8.855 1.657 113 Fiji 8.907 1.667 114 Croácia 8.975 1.680 115 Jamaica 9.127 1.708 116 Bulgária 9.148 1.712 117 Romênia 9.156 1.714 118 Sérvia 9.164 1.715 119 Luxemburgo 9.193 1.721 120 Cabo Verde 9.297 1.740 121 Bósnia e Herzergovina 9.318 1.744 122 Jordânia 9.344 1.749 123 Alemanha 9.474 1.773 124 Wallis e Futuna 9.505 1.779 125 Liechtenstein 9.526 1.783 126 Ilhas Cayman 9.613 1.799 127 Chipre 9.631 1.803 128 Nova Zelândia 9.700 1.816 129 Hungria 9.742 1.824 130 Albânia 9.819 1.838 131 Lituânia 9.831 1.840 132 Bahamas 9.853 1.844 133 Andorra 9.885 1.850 134 Eslováquia 9.923 1.857 135 Aruba 9.978 1.868 136 França 10.108 1.892 137 República Tcheca 10.162 1.902 138 Portugal 10.242 1.917 139 Letônia 10.253 1.919 140 Espanha 10.302 1.928 141 San Marino 10.317 1.931 142 Uruguai 10.364 1.940 143 Malaui 10.410 1.949 144 Bélgica 10.490 1.964 145 Itália 10.498 1.965 146 Seychelles 10.505 1.966 147 Estônia 10.534 1.972 148 Laos 10.610 1.986 149 Mayotte 10.647 1.993 150 Zimbabue 10.697 2.002 151 Singapura 10.736 2.010 152 Suécia 10.760 2.014 153 Áustria 10.788 2.019 154 Mônaco 10.993 2.058 155 Irlanda 11.193 2.095 156 Suíça 11.704 2.191 157 Holanda 11.755 2.200 158 Grécia 11.804 2.209 159 Dinamarca 11.956 2.238 160 Reino Unido 11.995 2.245 161 Finlândia 12.025 2.251 162 Belize 12.331 2.308 163 República Centro-Africana 12.403 2.322 164 Barbados 12.497 2.339 165 Noruega 12.786 2.393 166 Israel 12.853 2.406 167 Islândia 13.113 2.454 168 Hong Kong 15.918 2.980

Realidades diferentes

O globalpetrolprices.com considera apenas o preço do combustível no país e a cotação da moeda local em relação ao dólar, sem incluir no cálculo outros indicadores importantes como o poder de compra da população e o custo de vida.

O site destaca que “como regra geral, os países mais ricos têm preços mais altos, enquanto os países mais pobres e os países produtores e exportadores de petróleo têm preços significativamente mais baixos”.

Assim, o topo do ranking dos países com a gasolina mais barata do mundo é dominado por grandes produtores de petróleo e que têm uma moeda desvalorizada por problemas econômicos e políticos, como Venezuela e Irã, e por países em guerra civil ou menos desenvolvidos, como Síria e Argélia.

Na outra ponta, as últimas posições são ocupadas sobretudo por países e territórios desenvolvidos, onde o custo de vida é muito mais alto (e a moeda, mais forte). Entre eles estão Noruega, Israel, Islândia e Hong Kong, mas também há exceções como a República Centro-Africana e Barbados.

