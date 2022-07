Brasil tem mais de 200 casos confirmados de varíola dos macacos

As ações da China registraram, nesta segunda-feira (11), a maior queda em sete semanas, enquanto as ações de Hong Kong sofreram o maior declínio em um mês, por conta do aumento nos casos domésticos de covid-19. Preocupações com o fim do afrouxamento monetário também pesaram.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com queda de 1,67%, enquanto o índice de Xangai teve perda de 1,27%. O índice de Hong Kong Hang Seng caiu 2,77%.

Muitas cidades chinesas estão adotando novas medidas de restrição para controlar novas infecções, com Xangai se preparando para outra campanha de testes em massa após a detecção da subvariante BA.5 Ômicron.

O banco central da China injetou um mínimo de 3 bilhões de iuanes (US$ 447,41 milhões) através de operações de mercado aberto pelo sexto dia consecutivo desde a semana passada, levantando a suspeita do mercado de que as autoridades estão deixando gradualmente a flexibilização monetária adotada durante os lockdowns contra a covid-19.