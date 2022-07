Brasil vence Canadá e embala na Liga das Nações

Clube fez solicitações ao poder público do RJ e à CBF com receio de clima hostil no jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil, na próxima quarta, no Maracanã

A frase do atacante Gabigol, após Atlético-MG 2×1 Flamengo na Copa do Brasil, fez o Galo ir ao STJD apresentar “Notícia de Infração”. O procurador-geral do Tribunal, Ronaldo Piacente, intimou o clube carioca e o jogador a se manifestarem. O que ocorreu. O Flamengo explicou que o teor da entrevista do seu artilheiro foi direcionado “ao jogo em campo”.

– Eu intimei o Gabigol e Flamengo. O clube se manifestou dizendo em resumo que as palavras ditas pelo Gabigol – “pressão” e “inferno” – diz respeito ao jogo em campo e não direcionado a torcida para incitar violência – afirmou Piacente, ao ge.

O prazo regulamentar para que a denúncia do Atlético seja avaliada pela Procuradoria do STJD é de 30 dias corridos. Vai depender, agora, da avaliação individual de algum dos procuradores do tribunal desportivo brasileiro. “Agora a Notícia de Infração será distribuída para um dos procuradores, dependerá do entendimento dele se oferecerá denúncia ou não”, completou Piacente.

Além do STJD, o Atlético também fez um alerta de segurança aos órgãos públicos do Rio de Janeiro e, também, à própria CBF, informando temer pela criação de um clima hostil em sua viagem para o jogo de volta da Copa do Brasil, no Maracanã.

O presidente Sérgio Coelho falou sobre o assunto:

“Tomamos medidas cabíveis, comunicando a CBF e também a autoridades de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. Esperamos ter a segurança necessária”.

– Estamos muito preocupados por ter tido, no jogo de ida, um atleta do Flamengo, logo após que acabou a partida, ele disse que o Atlético iria ver o que é o inferno no Maracanã. Essa entrevista dá dúbia interpretação. Não sabemos se ele quis fazer ameaça, provocação, ou as duas coisas. Mas a fala dele estimulou a torcida do Flamengo a fazer sérias ameaças à nossa torcida, o que respinga na nossa delegação – disse o mandatário.

No pedido do Atlético no STJD, o clube citou dois artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. São eles: