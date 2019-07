Brasiléia 109 anos; Hino de Brasiléia (AC) Letra e música para ouvir

Neste dia 3 de julho de 2019, o município acreano de Brasiléia comemorou os seus 109 anos de emancipação política na voz dos seus conterrâneos.

Uma bela festa organizada pela Prefeitura sob o comando da prefeita Fernanda Hassem (PT), contou com a presença ilustre do governador do Acre, Gladson Cameli (PP), juntamente com sua esposa, a primeira dama Ana Paula Cameli.

Veja vídeo com fotos, imagens, arranjo e voz dos conterrâneos à Brasiléia

Hino de Brasiléia – AC

Salve, salve, ó Brasiléia

Sentinela da Fronteira

Encravada na hiléia

Da Amazônia Brasileira.

Glória a teus fundadores

Teus valentes pioneiros

Acirrados defensores

Destes paramos brasileiros.

(estribilho)

Os nomes de teus heróis

Todos guardam na memória

Brilhando como faróis,

Nas paginas de nossa história.

O Acre e o Baia

Consagram tua existência

Neles se notam todavia

Vestígios de tua opulência.

És tão bela de verdade

E teu povo vive em festa

És sorriso de cidade

És sorriso de floresta.

Brasiléia és altiva

Povo humilde hospitaleiro

Tens um feitiço que cativa

A todos, a todos os forasteiros.

(estribilho)

Comentários