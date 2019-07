Na tarde desta segunda-feira,08, os vereadores Antônio Francisco(PT),Rosildo Rodrigues(PT),Jurandir Queiroz(Pros), e o Líder da Prefeita na Câmara,vereador,Edu Queiroz(PT).Participaram do cerimonial de lançamento do Projeto Rondon em Brasileia.

O evento inaugural aconteceu no auditório do centro cultural Sebastião Dantas e contou com a presença da Prefeita Fernanda Hassem. Que deu as boas-vindas a toda equipe do projeto, comissão de estudantes, professores e representante do exército das universidades Univali e Unisantos que chegaram no município.

Participaram ainda Secretários Municipais, Gestores Municipais e demais autoridades.

O Projeto Rondon é uma iniciativa do Ministério da Defesa que visa a integração social envolvendo a participação voluntária de professores e estudantes universitários na busca de soluções que contribuam para o desenvolvimento sustentável de comunidades carentes e ampliem o bem-estar da população.

Já estão na cidade desde ontem Domingo (07), os voluntários responsáveis pela implantação do projeto, juntamente com professores universitários que coordenarão o Projeto. Ao todo serão 10 dias de diversas ações sendo desenvolvidas no município.

