IDEB é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, criado em 2007, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), formulado para medir a qualidade do aprendizado nacional e estabelecer metas para a melhoria do ensino.

O IDEB funciona como um indicador nacional que possibilita o monitoramento da qualidade da Educação pela população por meio de dados concretos, com o qual a sociedade pode se mobilizar em busca de melhorias. Para tanto, o IDEB é calculado a partir de dois componentes: a taxa de rendimento escolar (aprovação) e as médias de desempenho nos exames aplicados pelo Inep. Os índices de aprovação são obtidos a partir do Censo Escolar, realizado anualmente.

A Prefeita Fernanda Hassem realizou na terça-feira, 4, uma atividade de agradecimento a todos os profissionais da educação municipal, tendo em vista que com a nota de 5.9, Brasiléia alcançou o 2º melhor Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) da rede municipal.

Alessandra Furtado, gestora da escola Ruy Lino, uma das escolas avaliadas, destacou a importância desse resultado positivo.

“Esse resultado é fruto de um trabalho muito bacana desenvolvido por uma equipe, que se comprometeu realmente em elevar o índice, respondendo ao desafio feito pela prefeita. E hoje vemos que vale a pena ter um foco, um objetivo principal e o resultado nos enche de esperança”, falou.

A professora Ramiege Rodrigues que esteve à frente da Secretaria Municipal de Educação em 2017, ressaltou a alegria de receber a nota do IDEB para Brasiléia.

“Nós estamos muito felizes com o resultado da rede municipal nos últimos IDEBs de 2013 e 2015 Brasiléia permaneceu com a nota 5,2 não houve avanço de uma avaliação para outra, e nós conseguimos em 2017 avançar do 4º para o 2º lugar. Então pra nos é uma satisfação muito grande. Só temos a agradecer todo empenho e dedicação da equipe”, disse Ramiege.

Luíza Amaral, Secretária Municipal de Educação destacou esse importante avanço para a educação municipal.

“Estou chegando na secretaria e recebendo esse resultado tão importante porque chegar ao índice que as escolas do município conseguiram, é para se comemorar muito. Isso se deve ao esforço da prefeita Fernanda Hassem, da secretária de educação, dos professores, coordenadores, equipe gestora, pais e alunos. Nós estamos muito felizes com esse resultado e saímos daqui motivados para continuar trabalhando muito e aumentar esse índice, almejando em 2020, chegar em primeiro lugar no Estado”, Destacou a Secretária.

Esse é um momento de alegria e motivação para toda equipe e quem ganha com isso é a população do município, que comprovadamente, tem uma educação de maior qualidade ofertada às crianças e adolescentes, como fala a prefeita Fernanda Hassem.

“No município nós já temos a escola melhor avaliada do Estado, que é a Getúlio Vargas. Em 2011 conseguimos o 1º lugar do IDEB e nós fomos para o 7º lugar. Agora alcançamos o 2º melhor IDEB de todo Acre, com as nossas escolas municipais. Meu coração está cheio de gratidão a toda nossa equipe, sobretudo os professores e os nossos alunos que se dedicaram. A Prefeitura de Brasiléia continuará dando todas as condições de qualificação, coordenação pedagógica, infraestrutura e logística. Parabenizo o empenho de todos. Esse é um momento de muita alegria, pois, é mais qualidade de ensino sendo comprovadas em nosso município. Educação sempre será a nossa prioridade”, Finalizou a Prefeita.

