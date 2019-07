A gestão municipal vem tendo uma atenção especial com as crianças e adolescentes, que são o futuro do nosso país, valorizando a família, o social, educação, saúde, segurança pública, dentre outras necessidades de investimentos.

A exemplo, a Prefeitura de Brasiléia foi umas das primeiras do Acre, a aderir ao Selo Unicef, que tem como objetivo promover a defesa dos direitos das crianças, ajudar a dar respostas às suas necessidades e contribuir para o seu desenvolvimento.

Em Brasiléia, vem sendo desenvolvido com ações envolvendo as secretarias de Saúde, Educação e Assistência Social e tem um importante papel na elaboração de políticas públicas voltadas para crianças e adolescentes do município.

A gestão apoia e incentiva com ações que garantem o desenvolvimento social de crianças e adolescentes.

A Secretária de Assistência Social Rogéria Gondim, disse que a prefeitura vem alcançando as metas estabelecidas.

“A prefeita Fernanda Hassem, tem grande preocupação em alcançar os objetivos estabelecidos para que nossa cidade possa melhorar o desenvolvimento e para alcançar tais metas é preciso o empenho e todos os setores, principalmente da saúde, educação e assistência social. Estamos dando respostas positivas, isso faz com que nosso município possa ser beneficiado com recursos que atendam com novas creches, escolas ou quadras que beneficie a população”, destacou.

Nesta terça-feira, 30, foi realizada uma reunião de avaliação do Selo Unicef para verificar quais metas já foram alcançadas em Brasiléia e avaliação do que está faltando para cumprir as demais.

Vale ressaltar que das 17 metas estabelecidas pelo Selo, a Prefeitura de Brasiléia já alcançou quase todas e o planejamento visa garantir o alcance das demais.

Comentários