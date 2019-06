O município de Brasileia, distante 237 quilômetros de Rio Branco, completa 109 anos de emancipação política no próximo dia 03 de julho. Uma vasta programação está sendo preparada pela gestão municipal que vai desde atividades cívicas, culturais, esportivas e entrega de obras para a população.

Brasileia tem cerca de 25 mil habitantes e fica localizada na fronteira com a Bolívia, tem limites com os municípios de Epitaciolândia, Assis Brasil, Sena Madureira e Xapuri.

O município ocupa o sexto lugar em número de habitantes no Estado.

Entre a programação preparada pela Prefeitura de Brasileia para comemorar os 109 anos do município está a inauguração da Unidade Básica de Saúde Antônio Correia, construída no Km 19, que será entregue à comunidade dia 29 de junho às 9h.

Já no dia 30 de junho, domingo, uma extensa programação esportiva e cultural será realizada no município. As atividades começam às 16h com a competição de ciclismo José da Cruz Neto na Praça Hugo Poli. Em seguida acontecem as atividades culturais do projeto “Domingo na Praça”, com música e dança a partir das 17h. Um torneio internacional de voleibol tem início às 19h também na Praça Hugo Poli. A atividade esportiva vai reunir atletas do Brasil, Bolívia e Peru.

As atividades comemorativas pelos 109 anos de Brasileia seguem durante toda a semana. Na segunda-feira, 01 de julho, acontece pela manhã a solenidade de Hasteamento dos Pavilhões, em frente à Prefeitura de Brasileia.

No mesmo dia o Ginásio de Esportes Eduardo Lopes Pessoa será palco da rodada do Campeonato Brasileense de Futsal, onde vão se enfrentar as equipes do Praia e Jaraguá às 19h.

Na terça-feira, 2 de julho o show gospel com Samuel Mariano promete movimentar a cidade a partir das 20h na Praça Hugo Poli.

No dia do aniversário da cidade uma Alvorada seguida de Salva de Tiros abrem as atividades do 3 de julho, que terá a participação da Banda de Música da Polícia Militar, a partir das 5h da manhã em frente a Prefeitura com cortejo seguindo pelas principais ruas da cidade.

O tradicional Desfile Cívico que reúne milhares acontece às 18h também do dia 3 de julho na Praça Hugo Poli.

Um torneio de futebol inter-secretarias está marcado para acontecer na quinta-feira, dia 4 de julho envolvendo servidores e colaboradores da Prefeitura.

Na sexta-feira, 6 de julho, pela manhã a prefeita Fernanda Hassem faz a entrega das obras de infraestrutura da Rua Campos Souza, no Bairro São João.

Carnavale promete movimentar a cidade

O Carnavale, carnaval fora de época de Brasileia, será aberto oficialmente na sexta-feira, 6 de julho às 22h. Durante três dias o evento movimenta a região, que recebe centenas de turistas, aquece a economia local, lota a rede hoteleira, restaurantes e demais serviços oferecidos tanto em Brasileia quanto na cidade vizinha, Epitaciolândia.

O Carnavale acontece de 5 a 7 de julho, evento promovido pela iniciativa privada em parceria com a Prefeitura de Brasileia.

A grande atração deste ano será o show da banda bahiana Chiclete com Banana que acontece no sábado, 6. Artistas locais também vão agitar o Carnavale, Sandra Melo e a Banda Levada do Gueto se apresentam na sexta-feira, no sábado além da Banda Chiclete com Banana sobem ao palco Álamo Kário e Ferdiney Rios, já no domingo se apresentam a Banda Perfil e Luan Lima.

Cidade preparada para receber visitantes

Nos dias que antecedem o aniversário da cidade, Brasileia vive grande movimentação também na área de infraestrutura. São ações como limpeza de ruas e avenidas, melhoria viária com tapa-buracos e sinalização, intervenções em praças e prédios públicos, uma série de melhorias feitas pela Prefeitura que beneficiam diretamente a população.

A prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem, destaca a satisfação de poder estar à frente de mais um aniversário da cidade em que nasceu e escolheu para morar com sua família. “Esse é o terceiro ano em que conseguimos realizar uma grande programação no aniversário do nosso município, para mim, que sou filha de Brasileia é uma honra. Estamos preparando a cidade com todo zelo e carinho para receber visitantes do Acre, do Peru e da Bolívia durante todos os dias festivos do aniversário de 109 anos da nossa querida Brasileia. Aproveitamos para convidar a todos para prestigiarem as atividades”, finalizou a prefeita.

