O Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE), leva a Mostra Viver Ciência Itinerante ao município de Brasileia. A cerimônia de abertura ocorrerá nesta quinta, 22, na Escola Kairala José Kairala, às 19 horas.

A programação continua durante toda a sexta, 23, e é aberta ao público. O evento reúne trabalhos científicos de todas as áreas do conhecimento de estudantes de diversas escolas do município. Entre as atividades destacam-se os projetos de pesquisas, além das oficinas e apresentações no palco cultural.

Brasileia é a quarta cidade do interior a receber a mostra científica. A última foi Assis Brasil. Para o secretário de Educação, Mauro Sérgio Cruz, a ação contribui para a formação acadêmica dos estudantes do interior. “A gente integra as escolas dos municípios em um único projeto, que é o Viver Ciência. Um projeto inovador que favorece, sobretudo, o conhecimento e envolve os alunos em atividades e complementam o conhecimento que o aluno adquiriu na sala de aula”.

A estimativa é que mais de sete mil pessoas compareçam ao evento. A Viver Ciência Itinerante é a versão reduzida do maior evento da Educação Básica do estado, a Mostra de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação do Acre – Viver Ciência, que está marcada para ocorrer entre os dias 22 e 24 de outubro, no campus na Universidade Federal do Acre, em Rio Branco.

