A população de Brasiléia agora contará com novo serviço de saúde no município evitando assim o deslocamento para a capital Rio Branco. Na terça-feira, 12, foi instalado o Programa Telediagnóstico que visa ampliar o serviços de diagnósticos de exames realizados nas áreas de eletrocardiograma. É uma operação articulada pela coordenação do Programa Nacional Telessaúde Brasil Redes (Ministério da Saúde), SESACRE, e Secretarias Municipais de Saúde.

Em Brasiléia, a Prefeitura busca desde 2018 realizar implantação do programa telediagnóstico e instalação de 3 aparelhos de eletrocardiograma, adquiridos com recursos próprios. O serviço será ofertando em 3 Unidades Básicas de Saúde, Tufic Mizael Saady, Francisco de Assis e Ricardo Barbosa no quilometro 26, zona rural, onde a população agora pode realizar exames de eletrocardiograma e receber o resultado em até 15 minutos através de uma central, com especialistas na área, localizado estado de Minas Gerais.

Médicos e enfermeiros das UBS de Brasiléia receberam capacitação teórica e prática para que possam atender a população de Brasiléia através dos exames de eletrocardiograma.

Comentários