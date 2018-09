As prefeituras dos municípios de Brasiléia e Epitaciolândia, realizaram na noite desta quinta-feira, dia 6, o tradicional desfile cívico alusivo ao dia 7 de setembro, em comemoração aos 196 anos de Independência do Brasil do domínio da coroa portuguesa.

Os gestores através de suas secretarias, promoveram um grande desfile após uma semana de atividades culturais encerrando no desfile cívico. Com participação especial esperada, principalmente pelas crianças, o Exercito Brasileiro, Corpo de Bombeiros e bombeiros mirins, Pelotão de Prevenção ao Fogo do IBAMA, maçonaria, núcleos de educação que realizaram apresentações belíssimas.

A prefeita Fernanda Hassem destacou a participação do público e os valores patrióticos. “Mais um ato de civismo, cidadania e de amor ao nosso país, comemorando os 196 anos de soberania do Brasil. Um país que necessita de tantos avanços e de todos nós trabalhando juntos para que tenhamos uma melhor educação, saúde e segurança pública. Quero aproveitar para agradecer a todos os presentes, as instituições federais, estaduais, aos nossos alunos, servidores da educação e principalmente a população presente prestigiando o nosso desfile”, destacou Fernanda Hassem.

“Estamos adiantando esse dia para que os munícipes possam usufruir de dia que é tão importante para nós brasileiros. Primeiro agradeçamos a Deus e estamos aqui para dar nossa contribuição ao Dia da Independência do Brasil e quero parabenizar nossa equipe que pode proporcionar esse desfile com nossos alunos e comemorando os quase 200 anos de emancipação do Brasil da coroa portuguesa”, destacou o prefeito Tião Flores.

O comandante do 4º Bis de Fronteira, Major Wanderley Lima da Silva, disse que “É um momento importante e feliz em poder participar, mesmo o Brasil passando por um momento delicado e conturbado, precisamos andar unidos e possamos comemorar essa data importante no nosso calendário”, destacou.

O Subtenente Mendes, do Exercito Brasileiro, falou da importância da instituição que sempre esteve presente nos momentos mais importantes do país. “Em todos os momentos importantes e históricos do país o exercito esteve presente, e hoje não seria diferente, momento em que todos cantamos em uma só voz a nossa brasilidade e respeito a nossa pátria e orgulho da nossa nação”, ressaltou Mendes.



