Na manhã desta quarta-feira (05), foi realizada na quadra Ferreira Silva, em Brasileia, o hasteamento dos pavilhões em comemoração à semana da Pátria e independência do Brasil. Alunos das escolas municipais e estaduais, autoridades militares, vereadores e população em geral participaram do evento.

A Prefeita Fernanda Hassem, acompanhada do 2º Tenente Mendes, do Exercito Brasileiro, e a secretária de educação Luiza Amaral realizaram o hasteamento da bandeira do Brasil, Acre e de Brasileia sob a execução do Hino Nacional e Hino da Independência.

O discurso realizado pela Prefeita Fernanda Hassem enfatiza a importância da semana da patria. “Momento muito bonito, momento cívico de amor ao país que completa 196 anos de independência no dia 7 de setembro. E isso nos remete a um desafio de refletirmos o Brasil que queremos de hoje em diante, taralharmos para a volta da nossa emancipação econômica, criação de emprego e renda trazendo melhorias para a população”, enfatizou Fernanda Hassem.

A secretária municipal de educação, Luiza Amaral, falou da participação das escolas municipais nas atividades: “Estamos dando inicio às atividades cívicas em comemoração a libertação do Brasil, onde contamos com a presença de todas as autoridades do nosso município em especial dos nossos alunos das escolas municipal e estadual, momento de referenciar o país pelo seu desenvolvimento”, falou Luiza.

Raylanderson Frota – SECOM

