SECOM – Raylanderson Frota

A Prefeita Fernanda Hassem acompanhada do gerente Municipal de Esportes Clebson Venâncio e do coordenador do Departamento de Esportes do Estado do Acre Júnior Santiago participaram na quarta-feira (29), da abertura oficial da fase municipal dos Jogos Escolares de Brasiléia, edição 2019, a cerimônia foi realizada no Ginásio de Esporte Eduardo Lopes Pessoa.

Pela primeira vez quatro escolas municipais de Brasileia participam da fase municipal dos Jogos Escolares. Estão disputando 21 equipes nas modalidades de futsal, handebol, basquete, vôlei de quadra e areia e atletismo nas categorias do sub-11 ao sub-17.

A Prefeita Fernanda Hassem destacou a participação das escolas municipais e da comunidade acadêmica na abertura dos jogos. “Nós estamos inserindo pela 1º vez os alunos da rede municipal nessa fase dos jogos, fico muito feliz em ver a alegria dos nossos estudantes em representar suas escolas trazendo com eles o sonho de chegar à competição nacional”, destacou Fernanda Hassem.

A prefeita de Brasileia também agradeceu ao Governo do Acre que pela primeira vez contou com a presença do representante do departamento estadual de esporte, Júnior Santiago.

A cerimônia de abertura contou com a presença dos gestores e alunos de escolas municipais e estaduais, vereadores Antônio Francisco, Edu Queiroz, Rozevete Honorato, Marquinhos Tibúrcio, Jurandir Queiroz, e o gerente Municipal de Esportes de Brasileia.

O coordenador do departamento de Esportes, Júnior Santiago, ressaltou que a competições têm um papel social importante na vida dos estudantes. “Os jogos escolares, além de ser o carro chefe no esporte educacional, também têm um papel de inclusão social e no desenvolvimento dos estudantes. O nosso papel é fomentar o desenvolvimento de esportes nos municípios resgatando também a participação e o entusiasmos dos alunos a para da competição ”,falou Júnior Santiago.

Os Jogos Escolares fase municipal de Brasiléia acontecem nos dias 29, 30,31 de maio, onde participam as escolas municipais Rui Lino, Élson Dias Dantas, Socorro Frota, e Concí Alves de Melo, e as estaduais IOP, KJK e Fontenelle de Castro.

