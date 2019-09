O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por intermédio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), vem conduzindo diversas ações para desmantelar organizações criminosas que atuam no estado e punir seus membros.

No último dia 29 de agosto, o Gaeco ofereceu denúncia ao Juízo da Comarca de Brasileia contra 32 integrantes da organização criminosa conhecida nacionalmente como Comando Vermelho, que atuavam na região do Alto Acre, sediados no município de Brasileia.

Após criteriosa investigação e diversas provas colhidas, bem como dados extraídos de parelho celulares e demais provas orais, as 32 pessoas foram denunciadas pelos crimes de associação para o tráfico de drogas; emprego de diversas armas de fogo e munições; envolvimento de menores; promoção e financiamento da organização criminosa Comando Vermelho; cooptação de adolescentes e outros imputáveis para ingressar na facção.

Segundo o Gaeco, os criminosos também mantiveram conexão com outras organizações criminosas independentes, além de destinar produtos de infração penal ao exterior, mais precisamente para a Bolívia.

Consta ainda na investigação, que o grupo criminoso em questão passou a invadir território de uma facção rival, objetivando expandir a organização criminosa no local, tomar os pontos de venda de drogas e, ainda, executar membros pertencentes ao outro grupo criminoso. A título de exemplo, cita-se a ocasião em que fizeram uma espécie de “vaquinha” para angariar recursos e adquirir veículos de procedência boliviana.

Aflora dos autos que uma das formas mais comuns de angariar recursos é a prática de crimes contra o patrimônio, que, no caso, geralmente eram praticados para obter veículos automotores, os quais, posteriormente, eram levados para a Bolívia, ora sendo trocados por armas e drogas, ora por valores em espécie.

Andreia Oliveira- Agência de Notícias do MPAC

