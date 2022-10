Brasiléia registra um assassinato e uma tentativa de homicídio

Homem foi assassinado a tiros e colega está em estado grave após ser baleado e conseguir fugir do local

Era por volta das 10h00 desta quinta-feira, dia 6, quando as autoridades policiais de Brasiléia foram acionadas para a parte alta da cidade, no Bairro Eldorado, já nas proximidades do trevo de acesso à BR 317 (Estrada do Pacífico).

No local, onde existe um quarteirão de apartamentos, morava Josimar Amorim do nascimento, de 34 anos, vulgo ‘Nola’, juntamente com sua companheira e filhos, foi surpreendido quando um carro de cor branca chegou com quatro indivíduos e saíram armados.

Foram vários tiros e Josimar ainda tentou correr para dentro do apartamento, mas, foi alcançado e alvejado por diversas vezes. Um amigo que estaria no local, também foi alvejado e correu indo se abrigar em um comercio próximo.

Após cometerem o crime, o quarteto entrou no carro e fugiram tomando rumo ignorado. As autoridades policiais se mobilizaram para tentar interceptar os suspeitos, mas, até o momento ninguém foi detido.

Segundo os investigadores da Polícia Civil, acredita em possível acerto de conta entre grupos rivais que vem disputando espaço nas cidades da fronteira. O corpo foi retirado do local e será levado ao IML na Capital, onde será periciado e depois entregue aos familiares.

Mais informações a qualquer momento.

