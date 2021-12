Brasileiro é condenado a 6 anos e 8 meses de cadeia por atirar contra policia boliviana

POR RENATO MENEZES

A prefeitura do município de Brasiléia, do interior do Acre, instituiu nesta sexta-feira (17), a Semana dos Fazedores de Cultura, que consiste na promoção de trabalhos culturais dos munícipes envolvidos com as mais variadas manifestações artísticas, sejam estes artistas ou fazedores.

A lei municipal, publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), prevê que a semana em questão entre nas festividades de aniversário do município, na última semana de junho, ou no mês de agosto.

Segundo a publicação, “propõe-se à promoção, divulgação e apresentação das várias manifestações de cultura no município de Brasileia – Acre, e será promovida com várias exposições, abrangendo os diversos espaços que compreendem entre: centro cultural, escolas, igrejas, praças, feiras de exposições e apresentações”.

Para que os artistas possam participar da programação, que será incluída no calendário oficial de datas do município, é preciso realizar um cadastro junto a Secretaria de Cultura de Brasiléia.