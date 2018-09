Um brasileiro de 26 anos que não teve seu nome divulgado, foi furado, golpeado e teve seu corpo queimado dentro do presídio localizado a 12km da cidade de Cochabamba, durante um possível acerto de contas entre grupo rivais.

O presídio localizada na comunidade de El Abra. apesar de ser considerado de segurança máxima, apresenta debilidades tecnológicas e deficiência na vigilância interna, o que ajudou na hora do confronto envolvendo grupos compostos por brasileiros e bolivianos.

A vítima após ter golpeado por diversas vezes, teve seu corpo jogado no pátio do presídio e queimado com tinner. O Brasileiro sofreu queimadura de primeiro e segundo grau e ainda foi levado para o hospital, mas, estaria resistindo aos ferimentos.

Os grupos foram separados e os responsáveis teriam sido identificados e levados para áreas isoladas do presídio. As autoridades locais negaram que a vítima seria um dos detidos pelo envolvimento nos roubos dos fuzis, ocorrido em junho passado.

O caso está sendo investigado pelas autoridades locais. As informações são do jornal boliviano Los Tiempos. O episódio ocorreu durante o dia deste domingo, dia 9. O estado de saúde do brasileiro é considerado grave.

