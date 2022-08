Brasileiro vira embaixador de atletas com deficiência intelectual

A brasileira Bia Haddad, número 24 do mundo, voltou a vencer no WTA 1000 de Toronto (Canadá) e assegurou vaga nas oitavas de final. A classificação veio após Bia superar a anfitriã Leylah Fernandez (13ª no ranking da WTA) por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (7-4) e 6/1. A adversária da brasileira nas oitavas será a polonesa Iga Swiatek, atual número 1 do mundo, que já soma seis títulos nesta temporada. O embate das oitavas será nesta quinta (11), em horário ainda a ser definido.

Bia joga novamente às 19h (horário de Brasília) de hoje (10) em partida das oitavas de final de duplas, em parceria com a tcheca Barbora Krejciková. Elas medirão forças contra a dupla da norte-americana Nicole Melichar- Martinez com a australiana Ellen Perez.

Na última segunda (8), a paulistana de 26 anos subiu para a 24ª posição do ranking da Associação Internacional de Tênis Feminino (WTA, sigla em inglês). A expectativa é que a tenista alcance o top 20 até o final da temporada. Neste ano Bia faturou os dois principais títulos da carreira – os WTA 250 de Nottingham e Birmingham, ambos na Inglaterra – e também foi campeã no WTA 125 de Saint Malo (França). Nas duplas, a brasileira começou o ano levando o título no WTA 500 de Sidney, ao lado da cazaque Anna Danilina. Em junho passado, além do título de simples também levantou o troféu de duplas no WTA 250 de Nottingham, desta vez em parceria com a chinesa Shuai Zhang.