Britânico encontra nave espacial soviética que vale mais de R$ 1 bilhão abandonada no deserto

Amou Haji, que vivia no Irã, tinha medo de pegar alguma doença caso tomasse banho

Um iraniano conhecido como “o homem mais sujo do mundo”, por não tomar banho há décadas, morreu aos 94 anos, anunciou nesta terça-feira (25) a imprensa oficial.

Amou Haji, que “fugiu do chuveiro” durante mais de meio século, faleceu no domingo (23) no vilarejo de Dejgah, na província de Fars (sul do Irã), informou a agência de notícias Irna.

A causa da morte não foi informada, mas coincidência ou não, poucos meses atrás, moradores do vilarejo o convenceram a tomar o primeiro banho após mais de 50 anos. De acordo com uma autoridade local citada pela agência, o homem, que era solteiro, evitava tomar banho por medo de “ficar doente”.

Um documentário curta-metragem com o título A Estranha Vida de Amou Haji, sobre a vida dele, foi lançado em 2013, segundo a imprensa do Irã.

Haji virou notícia em vários países por conta de sua situação. Segundo informações de vários sites, ele parou de tomar banho aos 20 e poucos anos de idade.

Também chamava atenção o fato de não ter uma casa, o que o tornava um nômade, morando em cabanas improvisadas feitas por habitantes de Dejgah.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários