Pistola é de uso restrito das Forças Armadas. Ação foi resultado de operação conjunta

Na manhã de ontem sexta-feira (02), foram apreendidos 15 kg de maconha e uma pistola de uso restrito das Forças Armadas.

De acordo com informações vindas da polícia, as ações aconteceram após mandados de busca e apreensão em uma chácara no município de Bujari e uma casa na cidade de Rio Branco.

Em operação montada entre as polícias de Bujari e Rio Branco, 15kg de maconha foram localizados dentro de um tambor, enterrado na chácara de Bujari. Logo em seguida, os policiais seguiram com destino a Rio Branco. Com mandado de busca e apreensão, os homens da polícia foram a uma casa e encontraram a arma que estava escondida em um fundo falso.

Durante a operação quatro pessoas foram presas e levadas para a delegacia da Denarc em Rio Branco.

