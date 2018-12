Por volta das 16 horas desta sexta-feira, dia 28, dois acidentes ocorreram na BR 317 (Estrada do Pacífico), deixando três pessoas feridas. Nesses casos, os dois aconteceram praticamente na mesma hora.

Segundo foi apurado, o primeiro ocorreu no km 6, quando uma moto modelo Honda, placa OXP 0236, pilotada por Marcos Aurélio C. S. Júnior (25), e tinha Taila Amaral Roma (27) como carona, tentou desviar de um grande buraco na estrada.

No momento do desvio e na tentativa de evitar um acidente, passava uma pick-up modelo Toyota, placas QLV 8127. A manobra fez com que batessem na lateral e os dois caíram na estrada, causando alguns ferimentos pelo corpo.

Os dois foram conduzidos por terceiros para o hospital, onde passaram por atendimento e ficaram em observação. O motorista da camionete ficou no local para esperar uma equipe da PRF e registrar o caso.

Já no km 4 da mesma estrada, um funcionário do Despasa, identificado como Nelson Resende (58), que também se deslocava sentido cidade, foi surpreendido por urubu causando um choque e perdeu o controle da moto modelo Yamaha, placa QLZ 0620.

Nelson não conseguiu manter o equilíbrio e caiu fora da estrada. A queda lhe causou alguns ferimentos no corpo e o mesmo ficou no local até a chegada de uma equipe de socorrista do Corpo de Bombeiros, que o conduziu até o hospital.

Foi constatado que somente sofreu um corte na panturrilha esquerda e alguns arranhões. O funcionário público recebeu os primeiros socorros e ficaria em observação na unidade hospitalar.



1 de 13

Comentários