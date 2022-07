Buscando recursos, projeto social de jiu-jítsu vai realizar 3º Curso de Defesa Pessoal para Mulheres

Escola do Jiu-jítsu promove capacitação neste sábado, na Escola Glória Perez, em Rio Branco, às 16h. Inscrição custa R$ 20. Recursos são revestidos em benefícios para alunas do projeto social

A Escola do Jiu-jítsu vai realizar o 3º Curso Básico de Defesa Pessoal para Mulheres. A capacitação será ministrada por alunas do projeto social, neste sábado (16), na Escola Glória Perez, em Rio Branco (AC), a partir das 16h. As interessadas não precisam ter conhecimento em artes marciais.

De acordo com o coordenador e fundador do projeto social, Joamerson Andrade, a capacitação tem como objetivo ensinar mulheres as técnicas de defesa pessoal por meio do jiu-jítsu, além de arrecadar recursos para alunas da Escola do Jiu-Jítsu. As inscrições custam R$ 20.

– É a necessidade mesmo de dar o acesso às mulheres sobre defesa pessoal. O jiu-jítsu como arte marcial é muito utilizado e muito bom pra prática da defesa pessoal. As técnicas do jiu-jítsu são facilmente adaptáveis e próprias pra defesa pessoal – explica.

Os recursos arrecadados com a capacitação serão revestidos em benefícios para as próprias alunas, servindo para custear inscrições em campeonatos, pagar materiais de treino e demais despesas com o esporte.

O curso terá 2h de duração e está dividido em dois módulos com 1h cada. Além do conhecimento teórico básico, haverão demonstrações práticas das técnicas em possíveis situações reais de defesa pessoal. As inscrições podem ser feitas no dia do curso.