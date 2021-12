Buscas por idosa e bebê de um ano que sumiram em rios do Juruá são suspensas

Por Sandra Assunção – de Cruzeiro do Sul

Em Cruzeiro do Sul, onde cumpre agendas, o governador Gladson Cameli (Progressistas) disse que dia 31 de dezembro, por meio de Decreto, vai acabar com a obrigatoriedade do uso de máscaras por causa da Covid-19 no Acre.

Ele justifica a ação afirmando que o Acre recebeu uma grande quantidade de vacinas e que os casos que aparecem, são de pessoas que não se imunizaram.

“Dia 31 agora vou decretar o fim do uso obrigatório das máscaras porque houve uma redução muito significativa de casos de Covid-19 no Estado. Esses casos da doença que aparecem são de pessoas teimosas que não se vacinaram. Nós e os prefeitos fizemos inúmeras campanhas de Vacinação, mas as pessoas têm que se vacinar “, afirmou.

