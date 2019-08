A cabeça de um homem, cuja identidade não foi revelada, foi encontrada no fim da tarde deste sábado (10) perto de um campo de futebol, no Loteamento Praia do Amapá, no bairro Taquari, em Rio Branco. O membro pertence ao corpo que foi encontrado com as mãos amarradas, na sexta (9), na localidade.

Segundo informações divulgadas pela polícia, jovens que estavam passando pelo local acharam a cabeça jogada em uma área de mata do bairro.

A Polícia Militar foi acionada, na ocasião, isolaram a área até a chegada da perícia. Segundo os peritos da Polícia Civil, foi constatado que a cabeça teve as orelhas cortadas.

A cabeça foi levada ao Instituto Médico Legal (IML), contudo, o cadáver não foi identificado. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).