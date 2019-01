As vítimas foram levadas em carros particulares para a Unidade de Pronto Atendimento

Dois homens foram mortos, outras quatro pessoas baleadas e o cabo da PM, Josevânio da Silva Oliveira, 39 anos, agredido a pauladas, durante a madrugada deste domingo (6), em uma distribuidora de bebidas localizada na Avenida Vila Mariana com Rua Anchieta, no Bairro Mariana, região leste de Porto Velho,

De acordo com as primeiras informações, o cabo estava bebendo com amigos e o cunhado e é apontado como autor da tragédia. A arma do policial foi furtada durante a confusão.

Testemunhas narraram aos policiais que o dono da distribuidora, Agenor da Silva, 39 anos, e o cabo tiveram um desentendimento e o militar sacou a arma e começou a efetuar vários tiros, atingindo o próprio Agenor e ainda as vítimas Leandro de Souza Cardoso, 33 anos, Valdemir Jesus dos Santos, 36 anos, Erivelton da Silva Magalhães, 25 anos, Vadico da Silva, 42 anos e Cátia Valéria Ana Cavalieri, 41 anos, baleada no braço. Populares conseguiram tomar a arma do policial e o agrediram a pauladas.

As vítimas foram levadas em carros particulares para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região, e o cunhado do PM o socorreu ao Pronto Socorro João Paulo II. A Polícia Militar foi acionada e ao chegar no local ainda havia uma vítima baleada, que também foi levada ao João Paulo II.

Foi constatado pelos médicos da UPA que Erivelton e Vadico não resistiram aos ferimentos e morreram devido a gravidade dos tiros. Os demais foram levados para o Pronto Socorro João Paulo II.

Os policiais ainda não sabem o que teria dado origem para a briga, pois havia poucas pessoas no local. A arma do policial foi furtada durante a confusão.

