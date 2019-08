Foi verificado que a vasilha era de plástico e não foi necessária a utilização de qualquer ferramenta.

Fotos: Divulgação/Corpo de Bombeiros

A feição do cachorro nas fotografias divulgadas pela guarnição do Corpo de Bombeiros já revela que boa coisa não aconteceu. Ocorre que nesta segunda-feira, 19, uma equipe teve de salvar o animal que estava com o focinho completamente preso a um recipiente de plástico. O caso aconteceu no bairro Cerâmica, localizado no município de Xapuri.

Pessoas solicitaram a presença de militares dos Bombeiros para ajudar o cachorro a se livrar da vasilha, que estava dificultando a respiração do bicho.

Preocupada, a guarnição levou alicates de cortes e universal, bem como corta frio e mini retífica. Felizmente, ao chegar ao local, foi verificado que a vasilha era de plástico e não foi necessária a utilização de qualquer ferramenta.

Segundo a assessoria do órgão, os militares realizaram apenas técnicas adequadas para retirar o objeto do focinho do cachorro.

