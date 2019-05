Por Fernando Oliveira/ASCOM.

A décima quarta sessão ordinária do 3° ano legislativo, da 14° legislatura da câmara de vereadores de Brasileia, foi realizada na manhã terça-feira, 21, na sala de sessões José Cordeiro Barbosa.

Participaram da sessão os vereadores, Antônio Francisco (PT), Edu Queiroz (PT), Charbel Saady(MDB), Jurandir Queiroz (PROS), Joelso Pontes (PP), Mario Jorge(MDB), Reinaldo Gadelha (MDB), Rozevete Honorato (PSB), Vice Presidente Marquinho Tibúrcio(PSDB), e o Presidente Rogério Pontes(MDB).

Em uma ação de reconhecimento, a Câmara Municipal de Brasileia por meio do requerimento do Vereador Joelson Pontes(PP), e demais vereadores concedeu Moção de Aplausos, na Sessão Ordinária desta terça-feira (21), ao Jornal Alto Acre, que completou 14 anos de existência no município. Receberam a homenagem o fundador do Jornal jornalista Alexandre Lima e seu irmão cinegrafista Marcus José.

Sempre acompanhado de sua câmera que registrou momentos que marcaram a história do município, ao logo de mais de uma década, e que registra até hoje. Jornalista Alexandre Lima se mostrou emocionado pelo destaque e agradeceu a Câmara Municipal o presidente Rogério Pontes e o vereador Joelso Pontes pela indicação do seu nome, assim como todos os demais vereadores.

Ao falar da homenagem, Alexandre Lima que é representante do Sindicato dos Jornalistas do Acre (Sinjac) na região, fez questão de enfatizar o bom jornalismo e da importância dos colegas que trabalham na imprensa. Onde o apoio recebido sempre tem sido importante para o trabalho por ele realizado.

O Jornalista homenageado, agradeceu a Deus e seus familiares, não esquecendo de destacar os momentos de dificuldades e superação. “Eu estou muito feliz e emocionado. São 14 anos de luta, e de trabalho. Essa moção de aplausos é um reconhecimento pelo trabalho que realizamos todos os dias. Agradeço a Deus e a minha família, meu irmão e minha mãe. Agradeço o vereador Joelson Pontes o presidente Rogério Pontes e a Câmara pela homenagem “Disse.

Ainda durante a ordem do dia os vereadores votaram e aprovaram por unanimidade, o projeto de lei de autoria da Prefeita Fernanda Hassem, chefe do executivo municipal. Que dispõe sobre o Programa de Recuperação Fiscal do município de Brasiléia, (Refis).

E o Projeto de Lei de autoria do Poder Legislativo Municipal, que cria o plano de carga e carreira da câmara municipal de Brasiléia e reajustes na tabela salarial dos servidores.

E o foi apresentado mais três projetos para serem votados nas próximas sessões, Projetos de autoria do poder executivo municipal que dispõe sobre Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária 2019, Projeto de Lei que trata da Regulamentação da Procuradoria Jurídica Municipal

E o projeto de Lei de autoria do Vereador Joelso Pontes que torna de utilidade pública, a associação dos Ministros e Pastores de Brasiléia. Que foi enviado para comissões.

Durante o grande o expediente os vereadores, usaram a tribuna da casa legislativa, para fazer reivindicações em prol da comunidade

Vejam o que Disseram

Vereador Antônio Francisco (PT)

O vereador Antônio Francisco, iniciou falando da realização da audiência pública para regularização de lotes urbanos. Citou a visita que fez aos moradores do Seringal Tabatinga, disse que lá tem ramal. Reiterou pedido de vistoria na ponte do km 59. Destacou importância de aprovar uma nova lei de inspeção municipal. Abordou sobre a questão do procurador, que vive perseguindo a prefeita Fernanda Hassem.

Vereador Edu Queiroz (PT)

Solicitou que seja encaminhado um expediente para a prefeitura de Brasiléia, pedindo a reconstrução de uma calçada que fica próximo a polharia no Bairro Olegário França, de acordo com ele foi feito uma terra planagem no local e danificou a calçada.

E voltou a destacar a importância do parlamento.

Falou que Brasiléia tem uma grande prefeita, ela está no eixo das soluções, construindo com recursos próprios.

Disse que tosse para o governo federal faça as mudanças que propôs.

Vereador Jurandir Queiroz, (PROS)

Destacou o relevante trabalho prestado pelos carroceiros.

Falou da frente de trabalho da prefeitura já está trabalhando nesse início de verão tanto na cidade como na zona rural.

Disse que está preocupado com a reforma da previdência, vi no Bolsonaro uma perspectiva de mudança.

Pediu para a Secretaria de Obras a instalação de lixeira próxima ao Depasa.

Vereador Vice Presidente Marquinho Tibúrcio (PSDB)

Fez pedido de informação sobre transporte escolar do estado, disse que foi procurado pelos moradores do Seringal Pega Fogo, precisamos saber como está funcionando o transporte escolar, pois temos informações que muitos alunos estão sem transporte, é preocupante.

Falou que a prefeitura esta com Três frentes de serviços na zona rural. Pediu melhorias para Ramal da castanheira e Ramal da Pinda.

Falou novamente da causa dos taxistas. Disse que está sendo criado um aplicativo, Aqui Táxi.

Vereador Mário Jorge(MDB)

Solicitou melhoria para o Ramal do km 84, do início até a reserva.

Falou que dono de matadouro está como mais de 30 dias sem funcionar.

Reiterou um pedido feito para o Núcleo, disseque até hoje a câmara não nunca recebeu resposta. Disse que o Núcleo de Educação está de mal a pior. Solicitou que assessoria jurídica da câmara faça intervenções para fazer valer o nosso trabalho.

Disse que a empresa energiza vem em Brasileia e não procura o município, e depois fica dizendo que o município não faz sua parte.

Vereador Rozevete Honorato(PSB)

Falou da importância de se colocar nomes nas ruas que ainda não tem.

Solicitou que o Governo do Estado veja a questão das famílias que dependem do aluguel social, falou que o pagamento foi suspenso e as famílias que foram atingidas pela alagação estão desassistidas.

Falou que 32 ruas vão receber benefícios por parte da prefeitura de Brasiléia. Disse que reconhece o esforço da prefeita Fernanda em fazer as melhorias que o município precisa.

Falou também da falta de transporte escolar na zona rural e pediu esclarecimentos do Núcleo de Educação.

Parabenizou a prefeitura pelas três frentes de trabalho na Zona Rural, citou o trabalho que está sendo feito no km 10.

