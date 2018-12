A Câmara de Vereadores de Brasileia, por meio do Presidente Rogério Pontes (MDB), publicou nesta quinta-feira (20), no Diário Oficial do Estado (DOE), o edital de convocação para que todos os vereadores da Câmara Municipal de Brasileia (AC) compareça a 4º sessão Extraordinária, que irá deliberar sobre o afastamento do vereador José Roberto (PSB).

O vereador irá assumir a função de Secretário municipal de Agricultura de Brasileia à pedido da Prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem do (PT). A sessão extraordinária está prevista para ocorrer nesta sexta-feira (21), a partir das 08 horas.

Comentários