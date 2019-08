Por Fernando Oliveira/ASCOM

Presidida pelo Vereador Presidente, Rogério Pontes (MDB), a 21° Vigésima Primeira Sessão Ordinária, que contou com Ato Solene em Alusão aos 117 anos da Revolução Acreana. Aconteceu no Plenário da Câmara Municipal, José Cordeiro Barbosa, nesta, terça-feira,06, (data que marcou o início da revolução Acreana em 1902 em Xapuri).

Participaram os parlamentares, Vereador Antônio Francisco (PT), Vereador, Mário Jorge (MDB), Vereador, Reinaldo Gadelha (MDB), Vereador, Rosildo Rodrigues (PT), Vereador, Charbel Saady(PP), Vereador Zé Gabriele(PSB), Vereador 1° Secretário e Líder da Prefeita na Câmara, Edu Queiroz (PT), Vereador 2° Secretário da Mesa Diretora, Rozevete Honorato (PSB), e o Vereador Vice Presidente Marquinhos Tibúrcio (PSDB).

No grande expediente, ocasião em que os parlamentares usam a Tribuna da Câmara Municipal para apresentar a suas reivindicações junto à comunidade. O 1° Secretário e Líder da Prefeita Fernanda Hassem na Câmara, Vereador, Edu Queiroz(PT), solicitou da Mesa Diretora do Poder Legislativo Municipal, um momento solene para lembrar os 117 anos da Revolução Acreana. Onde fez um breve histórico deste o seu início que se deu na madrugada de 6 de agosto do ano de 1902, quando um grupo de homens denominados de revolucionários, liderados pelo agrimensor Plácido de Castro, bateu à porta da Intendência Boliviana, instalada na cidade de Xapuri.

Em seguida os Servidores da Câmara Municipal, Vereadores e Público presente, cantaram o Hino Acreano de pé em homenagem a todos os desbravadores que fizeram parte da Revolução Acreana a época.

Revolução Acreana

Há exatos 117 anos, tinha início na região sudoeste da Amazônia brasileira, o conflito violento que culminou com a anexação do Acre, até então pertencente à Bolívia, ao Brasil. Esse conflito ficou conhecido como Revolução Acreana. Seu início se deu na madrugada de 6 de agosto do ano de 1902, quando um grupo de homens denominados de revolucionários, liderados pelo agrimensor Plácido de Castro, bateu à porta da Intendência Boliviana, instalada na cidade de Xapuri.

Naquela manhã, dia da independência da Bolívia, segundo consta nos relatos históricos, ao bater na porta da Intendência, Castro ouve do outro lado a uma voz que disse: “És temprano para la fiesta”. Imediatamente, abrindo violentamente a porta, responde: “Não é festa, senhor intendente, é revolução!”. E, então, feito o primeiro disparo que dá início ao conflito que terminou em janeiro do ano seguinte.

E durante a ordem do dia, os vereadores votaram e aprovaram por unanimidade o ANTEPROJETO DE LEI N° 04/2010 de autoria dos Vereadores, Antônio Francisco(PT), Edu Queiroz(PT), que denomina de Raimunda Antônia de Araújo Carneiro de Lima a Unidade Básica de Saúde no Bairro Marcos Galvão em Brasileia.

Homenagem

Raimunda Antônia de Araújo Carneiro Lima, brasileira natural de Boca do Acre/AM. Viveu em Brasileia desde a sua Juventude casada com Armando Pereira Lima, mãe de três filhos, auxiliar de enfermagem. Depois técnica em enfermagem e 42 anos servidora pública de Saúde do Estado do Acre e do município de Brasileia. E que foi a óbito no dia 18 de Julho por causas naturais.

Os Parlamentares, usaram ainda a tribuna da Câmara Municipal para apresentar a suas reivindicações junto à comunidade.

Veja o que disseram:

“Todas as sessões são importantes, mas essa fica registada na história do nosso município, 6 de agosto, quando o Acre completa 117 anos da Revolução, ficamos muito felizes, mesmo com o feriado, estamos promovendo a sessão muito produtiva. E aproveitamos a oportunidade para convidar a todos a população, Governador do Estado, representantes do Governo Federal e autoridades em geral de Segurança Pública. Para participar da audiência pública que acontecerá no dia 23 de agosto, as 9:00 h no centro cultural Sebastião Dantas para tratar da segurança da fronteira.” Destacou o Vereador Presidente, Rogério Pontes (MDB).

“Estou voltando para um cargo no qual fui eleito, estava tendo cobrança para o meu retorno por parte da população, estou voltando com uma expectativa muito grande , como se estivesse em 2017, pronto para trabalhar de novo , trazendo pautas importante para a população, com mais experiência na agricultura, na parte administrativa do município, e agora estou visitando vários bairros e comunidades e vendo os trabalhos que a prefeitura está fazendo, inclusive nessa semana que antecedeu eu visitei vários bairros e comunidades e vendo o que está sendo feito em nosso município.” Disse o Vereador, Zé Gabriele(PSB).

“Hoje dia da Revolução Acreana, fiz questão que fosse executado o hino Acreano. Nós temos uma identidade que é o nascimento, portanto tivemos Plácido de Castro que comandou a Revolução Acreana junto com os nordestinos treinou e partiu para a luta, e o Acre foi conquistado. Então quando se trata de identidade nós temos que homenagear. No uso da tribuna hoje pedi que fosse executado o hino acreano e fiz menção a Revolução porque é a nossa identidade da nossa história. E a nossa história não pode cair no esquecimento, não há presente sem história no passado, e a história tem que ser sempre lembrada, e o Acre merece todas as homenagens, um estado que lutou para ser anexado ao estado Brasileiro, eu estou feliz por homenagear o estado do Acre. “Enfatizou Vereador 1° Secretário e Líder da Prefeita na Câmara, Edu Queiroz (PT).

“Além da homenagem a Revolução Acreana, usei a tribuna para propor que a mesa diretora trabalhando através das comissões especiais para além de fazer indicação, materializar nossas indicações, fazendo justificativa plausível e uma sugestão, todas as políticas gerais do governo municipal ou estadual que temos acesso, fazer em comissão.” Destacou o Vereador, Antônio Francisco(PT).

“Hoje foi muito importante, fizemos indicações relacionados a alguns ramais, pedimos melhoria para a ponte do ramal do 75, fizemos indicações relacionada a rede de água para Bairro José Rabelo e 8 de Março, também solicitei iluminação pública para o Nazaré que ligando o Bairro Alberto Castro ao 8 de Março.

Fizemos uma reunião com os taxistas e moto taxista para falar da questão dos transportes de aplicativo que atuam sem pagar impostos, diferente do taxistas que atuam há mais de 40 anos, nada contra essas pessoas que estão exercendo essa função, mas as pessoas precisam ter consciência de que essa forma não dará lucro nem pra eles e nem para os taxistas.” Enfatizou o Vereador Vice Presidente da Câmara Municipal, Marquinho Tibúrcio (PSDB).

“Fiz alguns pedidos de providências para a nossa prefeita, estou alertando também a nossa população e os setores competentes com relação a questão de queimadas, precisamos trabalhar uma campanha de controle as queimadas e ter cuidado com os incêndio descontrolados. Rosildo disse ainda que é preciso fazer uma nova revolução pelo que está acontecendo em nosso estado, por mais investimentos no setor produtivo, na educação, na saúde, no campo tecnológico, uma revolução que permita a nossa população se sentir parte desse estado.” Disse o Vereador, Rosildo Rodrigues(PT).

“Gostaria de falar da audiência pública que será realizado dia 23 de agosto, fui o propositor desse projeto acatado por todos os vereadores e atende pedido da população para tratar da segurança específica da segurança da fronteira, municípios mais atingidos com a falta de segurança, sobretudo nas pontes na divisa com a Bolívia.” Salientou o Vereador, Mário Jorge Fiesca(MDB).

“Para nós foi uma sessão muito importante, muito emocionante, o vereador Edu com muita clareza fez um discurso em homenagem aos 117 anos do

Estado do Acre que é um dos estados considerado melhor para viver. E com muito orgulho nós enquanto vereador defendemos e aprovamos tudo que foi dito por todos vereadores no reconhecimento do dia grande batalha em prol da independência do estado do Acre.” Enfatizou o 1° Secretário da Mesa Diretora, Vereador Rozevete Honorato(PSB).

“Faço algumas indicações para a Prefeitura de Brasileia. Entre elas para fazer melhoria no ramal da Pinda são apenas dois trechos que estão ruins e precisa que este serviço seja feito por lá. Temos também o ramal do km 75 e este ramal precisa ser feito com urgência também. Além da ponte do Xapuri e do Cumaru entre o Zé Leandro e Otacílio. E aqui trago outra preocupação de maquinas quebradas do Poder Público que poderiam está resolvendo esses problemas dessas comunidades que estou citando aqui. Esperamos que resolva essa situação o quantos antes.” Finalizou o Vereador, Reinaldo Gadelha(MDB).

