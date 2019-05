Participaram da sessão os vereadores, Antônio Francisco (PT), Edu Queiroz (PT), Jurandir Queiroz (PROS), Joelso Pontes (PP), Mario Jorge (MDB), Reinaldo Gadelha (MDB), Rozevete Honorato (PSB), e o Presidente Rogério Pontes(MDB).

Presidida pelo presidente da casa legislativa municipal, Rogério Pontes, a décima quinta sessão ordinária do 3° ano legislativo, da 14° legislatura da câmara de vereadores de Brasileia, foi realizada na manhã terça-feira, 28, na sala de sessões José Cordeiro Barbosa.

No grande expediente os VEREADORES, usaram a tribuna da câmara municipal para apresentar a suas reivindicações junto à comunidade.

Veja o que disseram

Vereador Antônio Francisco (PT)

O Parlamentar iniciou seu pronunciamento falando dos prejuízos causados pelo fechamento do frigorífico Três T. Ressaltou que várias famílias estão desempregada por esse motivo.

O vereador voltou a falar sobre a situação das famílias que dependem do aluguel social, disse que essa foi à única política feita pra atender as pessoas prejudicadas pela enchente foi o aluguel social. Ele disse que é preciso continuar em buscando resposta para melhorar a vida dessas famílias. Disse ainda que ver como humilhação as famílias estarem todos os meses em busca de pagar aluguel. “Estamos desconte com essa política”. Disse.

Limites territoriais:

Como defensor da reforma dos limites territoriais, ressaltou que tiveram resposta da Assembleia Legislativa para uma possível mudança. Anunciou que em breve terá uma reunião com os procuradores dos municípios para tratar sobre termo de cooperação e dividir as responsabilidades de trabalho nas comunidades.

Solicitou informação:

Que seja encaminhado documentos para Secretaria de Assistência Social para saber dos créditos do Bolsa Família. De acordo com o vereador foi procurado por uma mulher que reclamou de mudanças no seu benefício.

Questionou a falta de Defensor Público. Como está se dando o trabalho da defensoria pública no município de Brasiléia? Indagou.

Destacou a visita do engenheiro do DERACRE para vistoria na ponte do Rio Xapuri, disse que o laudo já está pronto.

Vereador Joelson Pontes (PP)

O parlamentar solicitou ao Depasa faça a expansão de rede de água para os bairros Nazaré e 8 de Março, como também iluminação.

Sugeriu a criação de uma Comissão Especial para dar continuidade regularização dos bairros.

Voltou a pedir informações do Governo do Estado acerca do Anel Viário a ser construído.

Pediu encaminhamento de Ofício á Secretaria de Segurança Pública para ver sobre as câmaras de segurança do município.

Discursou também sobre o Frigorífico 3T.

Vereador Jurandir Queiroz (PROS)

Parabenizou a Prefeitura através Gerencia Esportes pelo campeonato Brasileense de futsal 2019. Solicitou moção de aplausos ao gerente de esporte Clebeson Venâncio pelo trabalho com esporte.

Enfatizou o retorno das atividades com os idosos no km 26, parabenizou a prefeita Fernanda Hassem por levar mais qualidade de vida para os idosos da zona rural.

*Sugestão:

Sugeriu que o governo do estado faça uma sessão de uso do espaço do km 26 utilizado para atividade com os idosos, para que a prefeitura possa fazer melhoria o referido local.

Pediu a ampliação de quebra-molas em pontos estratégicos da cidade, e melhoria na iluminação da quadra do Bairro José Brauna.

Solicitou construção de ponte no ramal da Electra.

Destacou a visita do engenheiro do DERACRE na ponte sobre Rio Xapuri.

Pediu o encaminhamento de documento para bancada federal para que os parlamentares aloquem uma emenda para a construção de uma ponte em alvenaria no km 59.

Disse que a reforma da Ponte José Augusto em madeira ficou perigosa, pois o piso de madeira é muito escorregadio. E Solicitou explicação do órgão competente.

Vereador Mário Jorge(MDB)

O parlamentar solicitou poda de árvores próximo antiga pousada Vila Brasília. E Pediu providências da Secretaria de Meio Ambiente sobre as Dragas do lado Boliviano.

Vereador Reinaldo Gadelha(MDB)

O Parlamentar disse que também está se associando a questão do matadouro 3T que foi fechado, reivindicou iluminação pública para os bairros Nazaré até o 8 de março.

Pediu reforma nos bancos da Praça Dona Ica (Bairro Zé Braúna), os ramais Pega Fogo e Paraíso estão sem transportes. Disse que pela parte do núcleo foi resolvido, e que estão esperando parecer do PGE.

Vereador Presidente Rogério Pontes(MDB)

Destacou sobre as famílias que estão sendo prejudicando com o fechamento do Frigorífico TRES T. Afirmou que é preciso tomar uma posição mais séria do Poder Legislativo Municipal.

Vereador Rosildo Rodrigues (PT).

O parlamentar fez várias indicações entre elas para o governo do estado.

Pediu ao governo do estado informações sobre o programa compra antecipada, que até agora ninguém sabe se vai voltar a funcionar e os produtores estão aguardando.

Falou sobre o fato do Governo do Estado está levando maquinários que estava com o município, disse que o estado não pode deixar o produtor na mão. Pediu explicação.

“Estamos hoje no final de Maio, as mudanças que fizeram até agora é atraso para população”. Disse ainda que o Brasil está com 16 milhões de pessoas desempregadas.

“Vamos ter mais crime e fome se não tiver investimentos”.

Muitas comunidades e Brasiléia estão sem transporte escolar. Disse que o governo não tem condições de gerenciar o transporte escolar, que possa terceirizar pra alguém que tenha competência.

E enfatizou o licenciamento para agricultura. E que até agora o IMAC não informou nada sobre sua indicação para órgão.

Vereador Rozevete Honorato(PSB)

Fez um reconhecimento a Secretaria de Obras do município pelo os trabalhos realizados, e citou como exemplo a construção de pontes no ramal do Picadão.

Disse que um Cidadão se acidentou caiu em frente à Rodovia e foi solicitado a ambulância e foi informado que não tinha ambulância, destacou que a emergência do hospital não está funcionando.

Solicitou ainda da Secretaria de Obras melhorias para o km 75,ramal Etelvel, construção de ponte e melhoria no ramal. Pediu iluminação pública para a Rua Maria da Costa, Bairro Eldorado.

