Presidida pelo Vereador Presidente, Rogério Pontes (MDB), a 22° Vigésima Segunda Sessão Ordinária do 3° ano legislativo. Aconteceu no Plenário da Câmara Municipal, José Cordeiro Barbosa, nesta, terça-feira,13.

Participaram os parlamentares, Vereador, Reinaldo Gadelha (MDB), Vereador, Rosildo Rodrigues (PT), Vereador, Charbel Saady(PP), Vereador Joelso Pontes(PP), Vereador Zé Gabriele(PSB), Vereador 2° Secretário da Mesa Diretora, Rozevete Honorato (PSB), e o Vereador Vice Presidente Marquinhos Tibúrcio (PSDB).

No grande expediente, ocasião em que os parlamentares usaram a tribuna da Câmara Municipal para apresentar a suas reivindicações junto à comunidade.

Vereador Vice-Presidente Marquinhos Tibúrcio (PSDB)

“Estivemos em Rio Branco no Palácio em uma agenda com o governador para tratar sobre a agência que vinha multando os taxistas como também os caminheiros, freteiros de todo o estado, na qualidade de representante do município de Brasileia fomos representando os taxistas de Brasileia e ficou decidido que vai ter uma reformulação na lei para ajudar a categoria que tanto precisa. Essas multas é uma lei e o governador não tem como retirar, mas tem como fazer um parcelamento em até 48 vezes, e essa foi uma reivindicação nossa, tratamos também sobre algumas mudanças que está nos prejudicando e pedimos um efetivo da fiscalização sobre os clandestinos que estão rodando em nosso estado e tirando o sustento desses profissionais, “Disse.

Vereador Reinaldo Gadelha (MDB)

“Estou fazendo hoje o papel de todos os vereadores da base, e de situação, com um objetivo de trazer o melhor para a população de Brasileia. Estou reivindicando a construção de pontes para ramais Pega

Fogo, km 13, 84, que possam ser incluído na programação de pontes.

Que o programa horta familiar da Secretaria de Agricultura possa atender famílias dos bairros carentes”, Salientou.

Vereador José Gabrielle (PSB)

“A prefeita Fernanda Hassem, desde que assumiu a gestão está buscando dialogar com todas as categorias com responsabilidade, porque não adianta fazer as coisas de maneira que não é legal, a administração pública tem normas e lei, A prefeita Fernanda recebeu a prefeitura com nove itens de inadimplência, como se o CPF estivesse com 9 restrições e agora já colocou tudo isso em dia e está conversando com todas as categorias, fez o auxílio alimentação de acordo com o sindicato e para ir negociando o PCCR, que é justo. Mas infelizmente não é como a gente quer, tenho certeza que ela gostaria de reformular todo o plano, porem tem que fazer as coisas com responsabilidade”. Frisou.

Vereador Rosildo Rodrigues (PT)

“Quero dizer a população da nossa preocupação com a cadeia produtiva da agricultura familiar, estivemos em rio Branco essa semana passada levando essa pauta ao superintendente do Ministério da Agricultura e fomos bem recebidos, porém não trouxemos respostas principalmente em relação as repressões que está acontecendo com os produtores de leite, frango, de peixe e outros, o que sabemos e que vai continuar a repressão contra o produtor. Outra preocupação que estou levantando e com relação ao FPM. O Ano que vem Brasileia vai perder três milhões de reais, dinheiro que dar pra investir na educação, saúde, ramais, em várias áreas, vai deixar de existir esse recurso. Como é que a prefeitura vai poder trabalhar sem esse recurso? Outra questão é sobre a merenda escolar, a escola Valéria Bispo Sabala, está recebendo produtos apenas para três dias de aula, e outros dias não tem. Precisamos tomar providencias porque são 600 alunos que moram diante e precisam se alimentar”, Enfatizou.

Vereador Joelson Pontes (PP)

“Mas uma sessão produtiva, levando sempre as reivindicação da nossa população, hoje apresentamos a questão de melhoramento de ruas, foi apresentado aqui a liberação de vários de recursos de parlamentares, inclusive alguns não estão mais no mandato, do ex-deputado Cesar Messias, Léo de Brito, Major Rocha, e nós apresentamos as reivindicações ao poder público pedindo que informe quais as demais ruas a serem contempladas. Que a prefeitura posso adquiri um ônibus para atender os desportistas e igrejas em atividades culturais, haja visto que os ônibus caminho da escola não pode atender essa demanda”, Destacou.

