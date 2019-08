Por Fernando Oliveira/ASCOM

Na manhã desta segunda-feira,05, Vereadores, Servidores da Câmara Municipal, Equipe de Gabinete da Prefeitura de Brasileia e a Comunidade se reuniram no Gabinete da Presidência do Poder Legislativo Municipal.

Para planejamento de uma Audiência Pública de Segurança na Fronteira em Brasileia. Que foi marcada para o dia 23 deste mês às 9:00 h no Centro Cultural Sebastião Dantas.

Participaram os vereadores Antônio Francisco (PT), Autor do requerimento para realização da Audiência de Segurança Pública, Vereador, Mário Jorge (MDB), Vereador, Reinaldo Gadelha (MDB), 1° Secretário e Líder da Prefeita na Câmara Vereador, Edu Queiroz (PT), Vereador 2° Secretário da Mesa Diretora, Rozevete Honorato (PSB).

Além do comerciante Arão Barros e o Senhor José Vailson(Irmão do falecido Raimundo Nonato Pessoa “Mundico” que foi vítima de latrocínio, roubo seguido de morte, no dia 14 de Julho na zona rural de Brasileia).E Luiz Lucena(Pecuarista) os quais buscam apoio da Câmara Municipal, e providências por parte das autoridades devido à falta de segurança pública em Brasileia. Principalmente porque o município fica na região de fronteira aberta sem fiscalização nas divisas do Brasil com a Bolívia.

