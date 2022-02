Câmara de Brasileia realiza primeira Sessão Ordinária de 2022

Assessoria de Comunicação da C.M.B

Após o recesso parlamentar, a Câmara Municipal de Brasiléia voltou a realizar as atividades legislativas, nesta Terça-feira (01), com a primeira sessão ordinária de 2022, onde contou com a participação dos vereadores Elenilson Cruz (PT), Lessandro Jorge (PT), Jurandir Queiroz (PROS), Rogerio Pontes (PROS), Neiva Badotti (PSB), Leomar Barbosa (PSD), Leonir Castro (PP) e Marquinhos Tibúrcio (MDB).

Após a leitura das matérias aconteceu a votação das comissões. “As comissões são órgãos técnicos, compostos pelos membros da casa destinados, em caráter permanente ou transitório a estudos, exarar pareceres especializados, realizar investigações e representar o legislativo. ”

As comissões permanentes são compostas de três vereadores, com as seguintes denominações:

Justiça e redação.

Finanças, orçamento, produção, comercio obras e serviços públicos.

Cultura e assistência social.

Logo após acontecer a votação ocorreu a apuração dos votos e em seguida aqueles parlamentares que obtiveram mais votos tiveram a chance de concorrer as comissões, onde posteriormente em consenso dos vereadores foi decidido qual cargo cada um ocuparia nas comissões.

A primeira comissão de justiça e redação tem como presidente o vereador Lessandro Jorge (PT), relator vereador Elenilson Cruz (PT) e membro o vereador Reinaldo Gadelha (MDB).

Já a comissão de Finanças, orçamento, produção, comercio obras e serviços públicos. Tem como presidente a vereadora Marinete Mesquita (PT), relator o vereador Lessandro Jorge (PT) e membro o vereador Jurandir Queiroz (PROS).

A comissão de cultura e assistência social tem como presidente o vereador Rogerio Pontes (PROS), o vereador Marquinhos Tibúrcio (MDB) como relator e como membro o vereador Leonir Castro (PP).

Durante o grande o expediente os vereadores fizeram o uso da tribuna, realizaram indicações de melhorias para a cidade, além de discutirem sobre assuntos pertinentes para a comunidade.

Vereador Elenilson Cruz (PT): O parlamentar no uso de suas atribuições, começou sua fala relatando a sua presença e a do vereador Lessandro Jorge em uma reunião onde esteve presente o governador Gladson Cameli, e de oportuno o Nobre vereador solicitou que possa ter celeridade na assinatura dos convênios da clínica do rim, pois com essa assinatura irá beneficiar diretamente várias pessoas que necessitam dos serviços na regional. O parlamentar solicitou ainda a contratação de novos profissionais para o hospital regional e a reabertura da ala que recebe as pessoas acometidas pela Covid-19, onde prontamente o governador disse que irá atender seus pedidos. O parlamentar expressa sua felicidade ao relatar sua participação em mais uma reunião desta vez com a prefeita Fernanda e o secretário da SEINFRA, onde foi disponibilizado para o município através do governo do Estado mais de 1,5 km de asfalto para que sejam realizadas melhorias na cidade, a prefeitura também irá realizar a compra de outras 700 toneladas de asfalto. Dando seguimento a sua fala o vereador relata a grande obra que vem sendo realizado no bairro Nazaré, onde está sendo instalada a rede de água beneficiando assim várias famílias que residem no local, de oportuno parabeniza o DEPASA e a prefeitura pela realização da obra. O vereador reconhece os trabalhos realizados na linha 8 e linha 9 no ramal do km 13, parabeniza o prefeito que estava em exercício, Carlinhos do Pelado, por prontamente atender seu pedido. Finalizou pedindo que providências sejam tomadas em relação a ponte Wilson Pinheiro tendo em vista que a mesma se encontra às escuras.

Vereador Lessandro Jorge (PT): O parlamentar no uso de suas atribuições, iniciou sua fala cumprimentando a todos presentes no recinto, parabenizou todos os vereadores, tendo em vista a contribuição que cada um tem dado para o município. O parlamentar ressaltou ainda sua participação em várias agendas juntamente com Vereador Elenilson nas últimas semanas. Pediu a compreensão da população em relação à situação da infraestrutura da cidade, pois o mesmo esteve participando de uma reunião com secretário de infraestrutura do Estado, Cirleudo Alencar, onde o mesmo se comprometeu a está alocando para o município 1500 m de asfalto, que serão utilizados para realizar melhorias na cidade, de oportuno o vereador agradeceu o governo do estado na pessoa do secretário de infraestrutura. Relatou ainda que a prefeitura de Brasileia estará adquirindo 700 toneladas de asfalto para realizar uma grande operação tapa buracos, ressaltou também que esse insumo será adquirido com recursos próprios. Parabenizou a secretária de educação Francisca Oliveira, pela construção de quatro novas salas na escola Socorro Frota. Finalizou solicitando que seja enviado ofício ao superintendente do Banco do Brasil no Acre, para que o mesmo tome providências em relação aos problemas que vem acontecendo na agência de Brasiléia.

Vereador Jurandir Queiroz (PROS): O parlamentar no uso de suas atribuições, Iniciou suas palavras cumprimentando a todos os presentes no recinto, e agradecendo a Deus pela vida, pois diante de todos os problemas o mesmo se encontra com saúde e bem. O vereador parabenizou o trabalho da secretaria de educação Francisca Oliveira, vem desenvolvendo a frente da pasta, principalmente pelo início da construção de 4 salas na atual escola Socorro Frota, que irá beneficiar vários alunos. O nobre edil relata a visita que realizou ao secretário de obras Francisco Lima, onde o mesmo pode anunciar ao vereador que iniciará uma megaoperação tapa-buracos na cidade de Brasiléia, de oportuno parabenizou a prefeita Fernanda Hassem e o seu vice-prefeito Carlinhos pelo compromisso que eles têm com a cidade. Continuando a sua fala, solicitou que seja enviado oficio a secretaria de obras para que neste ano de 2022, realize uma recuperação no ramal Santa Luzia até a beira do Iaco no km 84, e que essa melhoria possa contemplar também os “braços” do ramal principal. Finalizou sua fala se colocando à disposição da população.

Vereadora Neiva Badotti (PSB): A parlamentar no uso de suas atribuições, deu início à sua fala demonstrando sua indignação com a situação que se encontra a construção da nova escola Socorro Frota, tendo em vista que é uma escola orçada em mais de 3 milhões de reais e que até o momento não foi concluída. A parlamentar também demonstra sua indignação em relação a situação que se encontra o prédio do CREAS que foi entregue no mês de junho de 2021, e até o momento não está em funcionamento para a comunidade. Relatou que recentemente esteve realizando uma visita no prédio e constatou que o mesmo se encontra em reforma. A mesma diz ser vergonhoso a situação que o mesmo se encontra, e afirma ter uma duplicidade de gastos, tendo em vista que a empresa responsável pela obra que era para estar prestando os serviços de reforma no local e não a prefeitura. Continuando sua fala a vereadora pede que seja encaminhado um oficio para os dois procuradores do município, procurador Felipe Andrade e procurador Francisco Valadares Neto, e o controlador Jorge Inácio, para que os mesmos compareçam à tribuna para darem algumas explicações a respeito da legalidade de algumas obras. Finalizou sua fala solicitando que o secretário de saúde possa pegar o aparelho que está no posto de saúde do km 19, o Colposcópio que está sem funcionar, e o coloque para funcionar, ficando à disposição da comunidade.

Vereador Leomar Barbosa (PSD): O parlamentar no uso de suas atribuições, começou suas palavras relatando a situação que se encontra o beco da igreja Batista, segundo o mesmo o acúmulo de lixo está grande no local, dificultando assim a trafegabilidade das pessoas que por ali transitam. Com isso, o vereador solicita ao secretário de obras Francisco Lima, que realize a limpeza no local, pede ainda que seja realizado a troca de lugar do refletor que tem no local, para que assim o lugar tenha uma iluminação melhor. Dando segmento solicita que aconteça a desobstrução do esgoto que tem atrás a igreja Batista, pois os moradores estão sofrendo constantes problemas no local devido ao esgoto, quando chove alaga os quintais, causando mau cheiro e trazendo riscos para as pessoas que ali residem. O parlamentar solicita que seja encaminhado um requerimento ao DNIT, para que o órgão busque resolver a situação da BR-317, tendo em vista a situação crítica que se encontra, com isso requer uma ação emergencial para que sejam evitados acidentes.

Vereador Marquinhos Tibúrcio (MDB): O parlamentar no uso de suas atribuições, deu início ao uso da tribuna parabenizando o secretário de assistência social do município, Djailson Américo, pois segundo o vereador é um secretário que se destaca e sempre está à disposição da população para ouvir, de oportuno o vereador agradece pelo trabalho que vem sendo realizado pelo secretário. Solicitou que seja realizado um trabalho de tapa buracos no ramal principal do Polo, tendo em vista a grande quantidade de buracos que encontramos no local. O parlamentar expressa sua felicidade em relação as melhorias anunciadas para o bairro Alberto Castro, o mesmo relata que aguarda ansioso para que os trabalhos sejam iniciados. O vereador solicitou ao DEPASA que a rede de agua seja estendida até o bairro José Rabelo, tendo em vista que atualmente essa comunidade não dispõe dessa rede de água, e que a prefeitura possa realizar a reposição das lâmpadas que estão faltando no referido bairro. Finalizou suas indicações pedindo que a prefeitura possa fazer o melhoramento de um ponto crítico no ramal da Pinda (km59).

As sessões são transmitidas ao vivo pela Internet, no Facebook Câmara Municipal de Brasiléia e no Portal Legislativo camaramunicipaldebrasileia.com.br

