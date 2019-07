A Presidência da Câmara Municipal de Brasiléia, através de sua Assessoria, emitiu um Ofício para comunicar os demais edis e população, que o recesso parlamentar encerra neste dia 31 de julho.

o retorno dar-se-á, no dia 1º de agosto (quinta-feira), e convida a todos para participarem da Sessão que acontece a partir das 8h00. Veja abaixo.

Comunicando fim do recesso de julho – 1º período do 3º ano legislativo -2019

Senhores Vereadores,

De acordo com a Emenda ao Art. 109 § 3º, do Regimento Interno, o Presidente da Câmara Municipal de Brasileia, Vereador ROGÉRIO PONTES DE SOUSA – MDB, vem pelo presente COMUNICAR a V.Sª. o fim do recesso legislativo do 1º período do 3º ano legislativo (Julho-2019) na data de 31 de julho de 2019, e o reinício das atividades, com a realização da 20ª Sessão Ordinária do 3º ano legislativo, a realizar-se, em 1º de agosto de 2019 (quinta-feira), na Sala das Sessões José Cordeiro Barbosa, a partir das 8:00 horas, ocasião em que este Poder retornará ao funcionamento normal de seus trabalhos, com a sequência das realizações das Sessões Ordinárias, todas as terças-feiras, dia e hora, já estabelecidos por esta Casa Legislativa.

Esperamos nesse próximo semestre, maiores êxitos nos serviços legislativos de cada parlamentar, e que, possamos unirmos forças para o desenvolvimento de atividades promissoras, em prol deste município e da comunidade brasileense.

Sem mais para o momento, agradecemos a presença de V.Sª na referida Sessão ao tempo que enviamos saudações legislativas;

Atenciosamente,

ROGÉRIO PONTES DE SOUSA

PRESIDENTE

Câmara Municipal de Brasileia

