Câmara de Vereadores de Assis Brasil homenageia pessoas que se destacaram no município

A Câmara Municipal de Assis Brasil, na pessoa do presidente Wendel Gonçalves Marques, juntamente com o prefeito Jerry Correia e convidados, realizaram uma Sessão Solene de entrega de Comenda de Honra ao Mérito a pessoas que se destacaram na contribuição ao Município.

Ao todo, nove pessoas foram escolhidas através da indicação dos edis e com apoio dos munícipes, escolheram personalidades que de alguma forma, ajudaram e se destacaram no crescimento de Assis Brasil, que completou 46 anos de emancipação neste dia 15 de maio.

Entre as personalidades, o ex-prefeito Manoel Batista, o diretor presidente do Deracre Petrônio Antunes, do Secretário de Infraestrutura do Acre Cirleudo Alencar, além de pessoas que fazem parte da história do Município.

“Estamos em festa e nada mais justo, de oferecer essa Comenda para pessoas que fazer parte da história de Assis Brasil. São homenagens justas para pessoas que contribuíram e continuam para o nosso Município”, destacou o prefeito Jerry Correia.

Já para o ex-prefeito Manoel Batista, que hoje atua com gestor escolar, falou do alinhamento e do trabalho conjunto entre Câmara e Prefeitura, destacando a juventude e dedicação do atual gestor frente ao Município.

“Ficou feliz com essa homenagem que nos dar o orgulho do Município. Está sendo uma festa maravilhosa e termina com o reconhecimento de pessoas que trabalharam por nossa cidade. Fico lisonjeado pelo fato de realizar um sonho de um seringueiro que pudesse ver outra pessoa ter um mandato diferente (…). Hoje Jerry tá mostrando que dá pra fazer um mandato com pouco recursos, força de vontade, articulação com o governo, um jovem pra frente com pensamento bom…”, destacou o homenageado.

Lista dos homenageados pelo vereadores de Assis Brasil

CIRLEUDO ALENCAR – SEINFRA

PETRONIO ANTUNES – DERACRE

LEO DE BRITO – DEP FEDERAL PT

DANIEL FERREIRA – CMD 3º BT PM/ACRE

ANTONIO ‘MARINHO’ – EX-VEREADOR

SOFIA RUIZ BESSA – VIUVA PRIMEIRO PREFEITO DE ASSIS BRASIL (VICENTE BESSA)

ISAIAS FLORES – PRESIDENTE DO MOVIMENTO SINDICAL

MARLENE LOPES – PRODUTORA RURAL

IRMÃ CLARICE – CATEQUISTAS FRANCISCANAS

