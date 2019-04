Em alusão ao aniversário de 27 anos de independência política, a Câmara Municipal de Epitaciolândia realizou na noite desta sexta-feira, dia 26, uma Sessão Solene onde concedeu o Título de Cidadão Epitaciolandense, pelos importantes serviços dedicados de forma direta e indireta para moradores, empresários e políticos.

A Sessão foi comandada pelo presidente, vereador José Antônio da Silva Batista (Nego), contou com a presença dos demais edis que escolherem 27 pessoas. Um dos momentos marcante na entrega, ficou para portador de deficiência Ediberto Batista dos Santos, que vem se destacando em todo o estado do Acre, por participar de várias competições em várias modalidades, mostrando que, mesmo essas deficiências, é possível vencer barreiras e ser exemplos para muitos.

Entre os escolhidos, teve a presença do senador da república, Sérgio Petecão (PSD), atual primeiro secretario do Senado e recém reconduzido representante da bancada acreana em Brasília, além de vice-líder do presidente da república, Jair Bolsonaro.

Toda a Sessão foi marcada de muita emoção, onde pessoas da zona urbana e rural, foram reconhecidos nesses 27 anos de emancipação política. O ex-prefeito do município e atual presidente do Instituto do Meio Ambiente do Acre, André Hassem, também foi um dos homenageados.

O senador homenageado, Sérgio Petecão, durante suas falas e além de agradecer a indicação feita pelo vereador de seu Partido, Rubenslei Rodrigues, destacou que; “Esse reconhecimento posso dizer que as vezes, é mais importante que algo que acontece em Brasília, porque é aqui que está o ‘para-choque’ da política nacional. Os vereadores estão na linha de frente e sabem onde tudo está acontecendo nesse Brasil. Estou muito feliz e ainda não tenho como agradecer essa minha volta para a Capital do Brasil, como o senador mais votado da história do meu Estado. Muito obrigado e estou honrado em receber esse título”, destacou o senador.

